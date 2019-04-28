Эффектная дама: Белла Хадид стала звездой японского Vogue Beauty

Новости шоу бизнеса: Несмотря на то, что Белле Хадид всего 22 года, количество ее съемок для обложек популярного глянца перечислить будет невозможно.

Да, очередная фотосессия модели для журнала состоялась на днях и стала одной из самых особенных.

Знаменитая американская модель часто позирует перед камерами лучших фэшн-фотографов в нарядах от люксовых брендов для обложек журналов. И это не удивительно. Ведь с такой фигурой, как у Беллы грех скрывать ее за рамками фото.

Переглянути цей допис в Instagram @DiorMakeup for @VogueJapan Shot by @luigiandiango Makeup masterpiece by @peterphilipsmakeup Styled by @paulcavaco Допис, поширений (@bellahadid) 26 Кві 2019 р. о 5:27 PDT

Однако накануне модель удивила своих поклонников, опубликовав на своей странице в Instagram снимки с фотосессии для японского Vogue Beauty.

На фотографиях Белла Хадид появилась с ярким макияжем, демонстрируя тени для век, румяна, помаду для губ и другие косметические средства от Dior.