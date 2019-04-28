Скачать
Воскресенье, 28.04.2019
В Техасе успешно протестировали вторую ступень украинско-американской ракеты
В США успешно испытали вторую ступень украинско-американской ракеты
В Украине приостановили выдачу биометрических документов
В Украине приостановили выдачу биометрических документов
Манчестер Юнайтед и Челси разошлись миром
Манчестер Юнайтед и Челси разошлись миром
Пасха 2019: какие традиции почитают в разных регионах Украины
Пасха 2019: какие традиции почитают в разных регионах Украины

СМИ: Адель может потерять половину состояния из-за развода

СМИ: Адель может потерять половину состояния из-за развода
20:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица Адель неделю назад взбудоражила сеть новостью о разводе с мужем Саймоном Конецким.

А теперь стало известно, что он может претендовать на половину ее пожитков.

В октябре 2018 года певицу Адель признали самой богатой среди звезд Великобритании, которым до 30 лет. Ее состояние составляли 187,5 миллиона долларов. Однако, как сообщает издание The Sun ровно половины своих заработанных денег она может лишиться.

А все из-за развода с мужем, о котором стало известно около недели назад. Согласно итогам бракоразводного процесса, 45-летний Саймон Конецкий имеет полное право претендовать на половину состояния своей бывшей жены.

Почти 75 миллионов просмотров: Тейлор Свифт вызвала ажиотаж новой песней (Видео)

Причиной этого является то, что во время бракосочетания пара не заключила нужный контракт, который удостоверял бы то, что каждый из супругов не претендует на имущество другого.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Адель, Семья, Развод, Певица, Британская певица, Знаменистости.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Приметы и обряды на 28 апреля – Пудов день, Святой Андрей
02 Пасха 2019: красивые поздравления с Воскресением Христовым в стихах и прозе
03 Зеленский надеется, что РФ на ближайшей встрече покажет готовность к деэскалации на Донбассе
04 Онлайн-трансляция запуска ракеты SpaceX Falcon Heavy (Видео)
05 Пасха 2019: сегодня православные христиане отмечают Воскресение Христово
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Пасха на Донбассе: боевики один раз нарушили режим тишины
Пасха в ООС: боевики один раз нарушили режим тишины
Погода на неделю: в Украину идет похолодание и дожди
Погода на неделю: в Украину идет похолодание и дожди
В храмах Украины прошли массовые мероприятия по случаю Пасхи (Фото)
В храмах Украины прошли богослужения по случаю Пасхи
Светлая седмица: обычаи и традиции Пасхальной недели
Светлая седмица: обычаи и традиции Пасхальной недели
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь