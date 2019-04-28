СМИ: Адель может потерять половину состояния из-за развода

Новости шоу бизнеса: Певица Адель неделю назад взбудоражила сеть новостью о разводе с мужем Саймоном Конецким.

А теперь стало известно, что он может претендовать на половину ее пожитков.

В октябре 2018 года певицу Адель признали самой богатой среди звезд Великобритании, которым до 30 лет. Ее состояние составляли 187,5 миллиона долларов. Однако, как сообщает издание The Sun ровно половины своих заработанных денег она может лишиться.

А все из-за развода с мужем, о котором стало известно около недели назад. Согласно итогам бракоразводного процесса, 45-летний Саймон Конецкий имеет полное право претендовать на половину состояния своей бывшей жены.

Причиной этого является то, что во время бракосочетания пара не заключила нужный контракт, который удостоверял бы то, что каждый из супругов не претендует на имущество другого.