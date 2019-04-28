Семейное счастье: Дженнифер Лопес отправилась на свидание с Алексом Родригесом

Новости шоу бизнеса: Популярная 49-летняя певица Дженнифер Лопес и ее любимый профессиональный игрок бейсбола Алекс Родригес попали в объективы папарацци.

У Джей Ло были действительно насыщенные дни из-за съемок в новом фильме Hustlers, поэтому прогулка и ужин с любимым помогли ей отдохнуть от рабочих дней. Об этом сообщает издание Just Jared.

Для выхода Дженнифер надела меховой шарф на теплый жакет, светлые удобные брюки и серые замшевые ботильоны на каблуке.

Добавим, в марте звездная пара Дженнифер Лопес и Алекс Родригес объявили о женитьбе, во время отдыха на Багамах. Голливудская актриса поделилась трогательными снимками с помолвки на берегу моря.