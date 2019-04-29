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Леся Никитюк показала, как святила куличи

Леся Никитюк показала, как святила куличи
13:08 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Не обошла Леся Никитюк вниманием и пасхальные праздники. В блоге она решила показать, как оконфузилась возле церкви.

Телеведущая Леся Никитюк даже во время религиозных праздников активно работает. Звезда ведет свой блог в Instagram, в котором ежедневно публикует яркие и курьезные кадры.

После торжественной литургии телеведущая попросила священника обильно побрызгать ее свяченой водой. На это представитель церкви отреагировал с юмором, но все же выполнил ее просьбу. Он еще раз освятил пасхальную корзину, а лицо Леси Никитюк обильно облил водой. От этого макияж телеведущей испортился, что вызвало смех у друзей звезды, которые за всем наблюдали. 

 
 
 
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Христос Воскрес!!! #паска #великдень #яйця

Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Новый наряд Леси Никитюк поразил социальные сети

Вы меня, вижу, любите. Видимо, подписаны на мою страницу в Instagram, – с юмором прокомментировала Леся Никитюк.

На пасхальные праздники Леся Никитюк выбрала довольно скромный образ. Перед поклонниками она предстала в голубом тренче, черных брюках и шелковой косынке. А уже днем телеведущая блистала в лосинах и тунике со стильным принтом.

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Знаменитости, Звезды, Пасха, Куличи, Леся Никитюк, Пасха 2019.
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