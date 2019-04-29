Леся Никитюк показала, как святила куличи

Новости шоу бизнеса: Не обошла Леся Никитюк вниманием и пасхальные праздники. В блоге она решила показать, как оконфузилась возле церкви.

Телеведущая Леся Никитюк даже во время религиозных праздников активно работает. Звезда ведет свой блог в Instagram, в котором ежедневно публикует яркие и курьезные кадры.

После торжественной литургии телеведущая попросила священника обильно побрызгать ее свяченой водой. На это представитель церкви отреагировал с юмором, но все же выполнил ее просьбу. Он еще раз освятил пасхальную корзину, а лицо Леси Никитюк обильно облил водой. От этого макияж телеведущей испортился, что вызвало смех у друзей звезды, которые за всем наблюдали.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Христос Воскрес!!! #паска #великдень #яйця Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 28 Апр 2019 в 1:06 PDT

Вы меня, вижу, любите. Видимо, подписаны на мою страницу в Instagram, – с юмором прокомментировала Леся Никитюк.

На пасхальные праздники Леся Никитюк выбрала довольно скромный образ. Перед поклонниками она предстала в голубом тренче, черных брюках и шелковой косынке. А уже днем телеведущая блистала в лосинах и тунике со стильным принтом.