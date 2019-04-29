Лилия Подкопаева отложила свадьбу

Лилия Подкопаева рассказала, почему до сих пор не вышла замуж за Игоря Дубинского.
Почему же пара до сих пор не узаконила свои отношения? Ответ на этот вопрос спортсменка дала в интервью передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина".
"Просто в жизни были определенные форс-мажоры, которые внесли большие коррективы в график и в какие-то планы. Всегда говорят: хочешь насмешить Бога - расскажи ему о своих планах. Слава Богу, все закончилось хорошо, все уже позади. Мы сделаем это тогда, чтобы всем было удобно и комфортно", - говорит Подкопаева и добавляет, что не определилась еще со страной проведения праздника и, возможно, это будет сюрприз.
Лилия Подкопаева познакомилась с Игорем Дубинским благодаря общим друзьям. Уже через полгода после знакомства мужчина сделал предложение спортсменке.
К слову, Игорь Дубинский отлично общается с двумя детьми Лилии Подкопаевой от первого брака - 13-летней Каролиной и 14-летним Вадимом.
"Они нашли общий язык. Они друзья, много обсуждают и автомобили, и технологии. И сейчас очень много обсуждают глобальное потепление. Вадим этим очень обеспокоен, потому что в школе об этом много говорят. И вот он приходит домой, мы общаемся, и он много рассказывает. Игорь со своей стороны какие-то примеры, доводы говорит. Есть, о чем поговорить. Он советуется насчет каких-то моментов. Это нормально. Просто человеческие нормальные отношения. Я не говорю, что они там должны чувствовать любовь какую-то, но уважение и нормальное общение - все это присутствует", - говорит Лилия Подкопаева.