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Пасха 2019: Доктор Комаровский поделился милым семейным снимком с внуками
Пасха 2019: Доктор Комаровский поделился милым семейным снимком с внуками

Пасха 2019: Доктор Комаровский поделился милым семейным снимком с внуками

Пасха 2019: Доктор Комаровский поделился милым семейным снимком с внуками
17:06 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Евгений Комаровский, который помогает расти здоровыми детям Украины, уже обзавелся тремя внуками.

Известный украинский педиатр, к которому прислушиваются все украинские мамы, Евгений Комаровский редко афиширует свою жизнь и жизнь своих детей. Но в этот раз он решил похвастаться, как его с праздником Пасхи поздравили внуки.

На странице доктора Комаровского в Instagram появилось редкое фото с внучкой и двумя внуками, которые навестили его в праздник. На снимке педиатр и его трое внуков с радостными улыбками на лицах позируют с куличами и крашанками на фоне деревьев.

 
 
 
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Внуки пришли поздравлять деда с Праздником! Христос Воскрес! #докторкомаровский #праздник #пасха

Допис, поширений Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

"Внуки пришли поздравлять деда с Праздником! Христос Воскрес!", - подписал фото Евгений Олегович.

Подписчики доктора Комаровского также поздравили его и его семью с праздником и отметили, что внукам очень повезло с дедом.

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"Желаем побольше времени проводить с семьей, товарищ Комаровский! ", "Прекрасная семья", "Внучата на дедушку похожи", "Дети могут быть плохие или хорошие, но внуки всегда изумительные", "Все внуки очень на вас похожи", "Ой, как здорово! Счастливые внуки! Огромное счастье иметь такого деда!", "Интересно внуки привиты?", - написали они в комментариях.

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Все по теме:

Семья, Instagram, Комаровский, Доктор, Доктор Комаровский, Пасха 2019, Евгений Комарвский.
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