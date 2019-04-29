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Шокирующая смерть модели: 26-летний Талес Соарес умер на подиуме

Шокирующая смерть модели: 26-летний Талес Соарес умер на подиуме
18:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В субботу, 27 апреля, во время Недели моды в Бразилии в городе Сан-Паулу умер модель Талес Соарес после падения на подиуме.

Соарес упал во время показа бренда Ocksa. Об этом сообщает издание Associated Press со ссылкой на Folha de S. Paulo.

Отмечается, что падение произошло из-за того, что он запутался в завязках обуви и споткнулся. Зрители сначала решили, что это была часть шоу, но модель начало трясти и из его рта пошла пена. Впоследствии в больнице констатировали смерть Талеса.

На 92-м году жизни умерла звезда "Тихого Дона"

Пока причина смерти не выяснена. В источнике говорится, что 26-летний парень не жаловался на проблемы со здоровьем и придерживался "здоровой диеты", а также был вегетарианцем.

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Модель, Ушел из жизни, Альманах-2019, Смерты, Талес Соарес.
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