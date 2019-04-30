"Марихуана была абсолютно во всем!": Ким Кардашян устроила вечеринку

Новости шоу бизнеса: Светская львица Ким Кардашян устроила baby shower в честь рождения своего четвертого ребенка, который должен родиться через две недели.

Как известно, это будет мальчик и вынашивает его для Ким и Канье Уэста суррогатная мать. Ожидать от Ким традиционного baby shower не пришлось. Звезда пригласила друзей (среди которых была и Пэрис Хилтон) во двор своего дома, где организовала спа-вечер, на котором все процедуры были проведены с конопляным маслом.

"Я же говорила, что это будет каннабис-вечеринка. Марихуана была абсолютно во всем!" – прокомментировала baby shower Ким.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Swipe! More from Kim’s CBD Baby Shower! Публикация от Kim Kardashian Snapchat (@kimkardashiansnap) 28 Апр 2019 в 5:44 PDT

Кардашян сообщила, что малыш появится на свет через две недели – в середине мая 2019 года. На вечеринке знаменитость раздала гостям тапочки от бренда мужа Канье Уэста Yeezy, на которых приглашенные писали свои предложения относительно имени будущего ребенка.

Что известно о будущем ребенке Ким Кардашян и Канье Уэста

Еще в начале января 2019 года в СМИ появилась информация, что Ким Кардашян и рэппер Канье Уэст в четвертый раз станут родителями. Звездная пара решила обратиться за помощью к суррогатной мамы. Такую практику они уже имеют, ведь дочь Чикаго тоже рожала не Ким. По словам инсайдеров, это вынужденный шаг, ведь врачи не советуют звезде самостоятельно рожать из-за ее проблем со здоровьем.

После консультации с медиками Ким и Канье изменили агентство в поиске суррогатной мамы, чтобы избежать разглашения информации. Однако чрезмерная осторожность не помогла супругам удержать секрет: новость о четвертом ребенке появилась не в шоу "Семейство Кардашян", как это планировали, а благодаря инсайдерам.

Известно, что роды суррогатной матери запланированы на май 2019 года. Инсайдеры западных СМИ предполагают, что это будет последний ребенок семейства Уэст-Кардашян.