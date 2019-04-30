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У дома Меган Маркл и принца Гарри заметили скорую помощь

У дома Меган Маркл и принца Гарри заметили скорую помощь
09:43 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Королева Елизавета дала Меган Маркл и принцу Гарри переехать в свой собственный дом.

К обители герцогини и герцога Сассекских Меган Маркл и принца Гарри прибыла карета скоро помощи.

Весной они официально выехали с коттеджа с двумя спальнями на территории Кенсингтонского дворца, где также обитают герцога и герцог Кембриджские Кейт и Уильям, резиденцию Фрогмор Хаус в Виндзоре, как сообщили авторитетные британские СМИ.

Ранее представители королевской семьи также рассказали, что Меган Маркл должна родить весной 2019 года. Многие делают ставки на апрель и не зря! На днях возле резиденции герцогини и герцога Сассекских были замечены кареты скорой помощи, а в небе заприметили патрулирующий вертолет. 

"Понятия не имею": принц Уильям пошутил о родах Меган Маркл

"Меган точно скоро родит. Ей хотят обеспечить все условия и вовремя словить момент. Скоро посмотрим на малыша!", "Мне кажется, она рожала в тот самый момент, когда помощь прибыла. Просто скрывают новость пока", "Я жду этих родов больше, чем каких-либо. В апреле должна родить!" – делятся впечатлениями поклонники королевской семьи.

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Роды, Принц Гарри, Знаменитости, Королевская семья, Меган Маркл, Меган Маркл и принц Гарри.
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