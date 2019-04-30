У дома Меган Маркл и принца Гарри заметили скорую помощь

Новости шоу бизнеса: Королева Елизавета дала Меган Маркл и принцу Гарри переехать в свой собственный дом.

К обители герцогини и герцога Сассекских Меган Маркл и принца Гарри прибыла карета скоро помощи.

Весной они официально выехали с коттеджа с двумя спальнями на территории Кенсингтонского дворца, где также обитают герцога и герцог Кембриджские Кейт и Уильям, резиденцию Фрогмор Хаус в Виндзоре, как сообщили авторитетные британские СМИ.

Ранее представители королевской семьи также рассказали, что Меган Маркл должна родить весной 2019 года. Многие делают ставки на апрель и не зря! На днях возле резиденции герцогини и герцога Сассекских были замечены кареты скорой помощи, а в небе заприметили патрулирующий вертолет.

"Меган точно скоро родит. Ей хотят обеспечить все условия и вовремя словить момент. Скоро посмотрим на малыша!", "Мне кажется, она рожала в тот самый момент, когда помощь прибыла. Просто скрывают новость пока", "Я жду этих родов больше, чем каких-либо. В апреле должна родить!" – делятся впечатлениями поклонники королевской семьи.