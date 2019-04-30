Наталья Могилевская выставила необычное фото в Instagram

Новости шоу бизнеса: Народная артистка Украины не перестает удивлять поклонников новыми фото.

На днях популярная украинская певица Наталья Могилевская опубликовала яркое фото, которое сразу же положительно оценили ее подписчики. На нем артистка, одетая в черную футболку с белой надписью "shut up and train" и фатиновую юбку цвета фуксии стоит в балетной позе, что придает снимку еще больше женственности.

"Всем веселых светлых праздников!" — подписала фото Наталья.

Комментаторы весьма позитивно отозвались о снимке: "Наташ вы такая красивая, как будто девочка восемнадцатилетняя. Так держать", "Наталья, вы такая красивая, очаровательная, талантливая, трудолюбивая, нежная", "Настоящая балерина в пуантах", "Наташенька, вы такая красотка", "Дюймовочка просто, очень красивая".