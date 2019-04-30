Певица Pink рассказала о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться в 17 лет

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39-летняя американская певица и автор песен Pink рассказала о личных проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться еще в 17 лет. Звезда рассказала о выкидыше, который она пережила во время первой беременности.

В одном из синглов Pink спела о том, что ненавидела свое тело еще с семнадцати лет. А все из-за того, что ей пришлось пережить выкидыш.

В интервью певица откровенно рассказала о печальных событиях, которые неожиданно рухнули на ее еще не совсем взрослые плечи.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от P!NK (@pink) 31 Мар 2019 в 2:06 PDT

Причина, по которой я спела об этом, кроется в том, что мое тело всегда было сильным и гимнастическим, однако правда в том, что в 17 лет у меня произошел выкидыш. А я собиралась родить ребенка. Но когда это происходит с юной девушкой или женщиной, ты чувствуешь, что твое тело словно начинает ненавидеть тебя, оно как будто сломано и не делает то, что должно делать, – откровенно призналась певица Pink.

После этого американская любимица также добавила, что у нее было еще несколько попыток родить ребенка, которые также завершались выкидышами. И она решила спеть об этом в песне, чтобы таким образом справиться с переживаниями, которые, вероятно, до сих пор ее преследуют.

Я думаю, что важно говорить о том, чего ты стесняешься, кто ты есть на самом деле и что боль чувствуешь, – заявила 39-летняя звезда.

Стоит добавить, что на сегодняшний день певица воспитывает двоих детей: 7-летнюю Уиллоу Сейдж Харт и 2-летнего Джеймсона Муна Харта.