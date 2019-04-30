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Певица Анна Седакова кардинально сменила имидж

Певица Анна Седакова кардинально сменила имидж
12:47 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вчера, 29 апреля, певица опубликовала в своем Instagram фото и видео, на которых она предстала в обновленном имидже.

Украинская певица Анна Седокова опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Украинская певица Анна Седокова сейчас живет и активно строит карьеру в России. Артистка часто публикует новые снимки в своем instagram, а они собирают множество отзывов от подписчиков. Преимущественно Анна делится пикантными фото в соблазнительных нарядах или публикует фрагменты своих новых песен и видеоклипов. Также нередко в ее профиле появляются и ее детки Алина и Гектор. 

 
 
 
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Сегодня такой удивительно светлый день! Поздравляю нас всех, солнышки, а я уже направляюсь в прямой эфир @muztv , на Партийную зону, где сегодня впервые спою #ЯЖЕМАТЬ !!!!! Чек из-за сьемки сделать не получилось. Так что, репетирую в машине Вы можете, пожалуйста, выучить слова и я у вас в 19.50 в Вегасе @vegasmall на Каширке проверю !!!!! Или в прямом эфире @muztv !!!!!! Заметили во мне перемены? Да или нет?

Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Так, до недавна шатенка, а ранее известная, как "рыженькая" из Виа Гры Анна Седокова появилась перед зрителями с ярко-малиновым цветом волос. Сложно понять использовала ли артистка парик или в действительности решилась на кардинальные изменения, но ее подписчики похвалили такое смелое решение. 

Анна Седокова показала повзрослевшую дочь

"Обожаю начинать сначала. Обожаю это фото. Обожаю людей, которые не предают. Обожаю свою жизнь и то, что она со мной делает. Справимся", — написала под снимком Седокова.

Подписчики сравнили певицу с Диснеевской принцессой, а также написали, что артистке идет такое преображение: "Ариэль", "Аня, цвет волос просто супер", "Красивая!!! Очень красивый цвет волос", "Вы покрасились? Очень крутой цвет!", "Цвет бомба", "Какая красивая, так напоминает персонажа с мультика", "Как тебе идет этот цвет".

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Знаменитости, Седокова, Стиль, Певица, Имидж, Артистка.
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