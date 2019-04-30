Певица Анна Седакова кардинально сменила имидж

Новости шоу бизнеса: Вчера, 29 апреля, певица опубликовала в своем Instagram фото и видео, на которых она предстала в обновленном имидже.

Украинская певица Анна Седокова опубликовала новый снимок в своем Instagram.

Украинская певица Анна Седокова сейчас живет и активно строит карьеру в России. Артистка часто публикует новые снимки в своем instagram, а они собирают множество отзывов от подписчиков. Преимущественно Анна делится пикантными фото в соблазнительных нарядах или публикует фрагменты своих новых песен и видеоклипов. Также нередко в ее профиле появляются и ее детки Алина и Гектор.

Так, до недавна шатенка, а ранее известная, как "рыженькая" из Виа Гры Анна Седокова появилась перед зрителями с ярко-малиновым цветом волос. Сложно понять использовала ли артистка парик или в действительности решилась на кардинальные изменения, но ее подписчики похвалили такое смелое решение.

"Обожаю начинать сначала. Обожаю это фото. Обожаю людей, которые не предают. Обожаю свою жизнь и то, что она со мной делает. Справимся", — написала под снимком Седокова.

Подписчики сравнили певицу с Диснеевской принцессой, а также написали, что артистке идет такое преображение: "Ариэль", "Аня, цвет волос просто супер", "Красивая!!! Очень красивый цвет волос", "Вы покрасились? Очень крутой цвет!", "Цвет бомба", "Какая красивая, так напоминает персонажа с мультика", "Как тебе идет этот цвет".