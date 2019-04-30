Влад Яма показал себя с волосами

Новости шоу бизнеса: На снимке танцовщик уже при деле - его сфотографировали во время выступления, по всей видимости, на каком-то конкурсе.

Украинский хореограф и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма опубликовал в своем Instagram архивный снимок.

Влад Яма — танцор, хореограф и судья шоу Танці з зірками. Он появился на большом экране еще в 2006 году, когда на все тех же танцах выступал в качестве участника. Танцевал он тогда с Натальей Могилевской, но победу их паре одержать не удалось. Хореограф начал заниматься танцами еще 30 лет назад. За время занятий танцами он успел объездить полмира и завоевать множество титулов.

А вчера, 29 апреля, во Всемирный день танца Влад Яма показал подписчикам, в честь этого знаменательного для хореографа дня, архивное фото, на котором он запечатлен в шестилетнем возрасте.

"Спасибо, Танец, за то, что ворвался в мою жизнь 30 лет назад!.. Всех с Международным Днем Танца!!!" — написал под фото хореограф.

Подписчики принялись обсуждать новую публикацию: "С праздником. Сил и радости для новых танцев", "С праздником! Я тебя таким видел", "С праздником Вас! А Ваш танец привел в бальные танцы мою дочь во время самого первого сезона "Танцуют все"! Спасибо", "Поздравляю! Танцуйте с удовольствием, радуйтесь и любите жизнь", "Поздравляю всех! Желаю новых побед, восхищений, радости и самое главное это новейшие танцы!".