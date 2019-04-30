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От Джонни Деппа сбежала его русская подружка

От Джонни Деппа сбежала его русская подружка
15:52 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Вероятная невеста звезды фильма "Пираты Карибского моря" выехала из особняка артиста в Лос-Анджелесе, где она жила последние месяцы.

После того, как голливудского актера Джонни Деппа застукали в объятиях 23-летней россиянки Полины Глен, девушка начала скрываться от журналистов и папарацци. 

Так, 23-летнюю возлюбленную Джонни Деппа застали в Санкт-Петербурге, где она живет в родительском доме. Об этом сообщает издание Mirror. 

 
 
 
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Публикация от POLINA GLEN (@polinaglen)

СМИ: Джонни Депп встречается с русской 20-летней танцовщицей

Когда отец Полины Геннадий Глен увидел журналистов, то закричал: "Поля, беги!". Также в коротком комментарии 51-летний отец девушки отметил, что давно знает о связи дочери с 55-летним Джонни Деппом.

Я не могу с вами общаться без разрешения Полины. Ее личная жизнь – это ее личное дело, поэтому я не могу рассказать вам об этом, – добавил он.

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Джонни Депп, Знаменитости, Русская подружка сбежала от Джонни Деппа, Полина Глен.
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