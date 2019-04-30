От Джонни Деппа сбежала его русская подружка

После того, как голливудского актера Джонни Деппа застукали в объятиях 23-летней россиянки Полины Глен, девушка начала скрываться от журналистов и папарацци.
Так, 23-летнюю возлюбленную Джонни Деппа застали в Санкт-Петербурге, где она живет в родительском доме. Об этом сообщает издание Mirror.
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Когда отец Полины Геннадий Глен увидел журналистов, то закричал: "Поля, беги!". Также в коротком комментарии 51-летний отец девушки отметил, что давно знает о связи дочери с 55-летним Джонни Деппом.
Я не могу с вами общаться без разрешения Полины. Ее личная жизнь – это ее личное дело, поэтому я не могу рассказать вам об этом, – добавил он.