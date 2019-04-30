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Телеведущая талант-шоу "Дивовижні люди" почтила память Зураба Хромаева (Видео)

Телеведущая талант-шоу "Дивовижні люди" почтила память Зураба Хромаева (Видео)
16:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Маша Ефросинина выложила в Сети видео, в котором присутствует покойный Зураб Хромаев.

Сегодня, 30 апреля, умер выдающийся тренер Зураб Хромаев. Также Хромаев был бывшим президентом Национальной федерации баскетбола Украины.

Популярной телеведущей Зураб Хромаев приходился тестем. Его сын - муж Маши Ефросининой, а также отец ее детей.

"Сегодня не стало выдающегося человека. Великого тренера, и одного из самых мудрых людей, которых мне доводилось знать... Человека, который навсегда войдёт в историю баскетбола, как украинского так и советского.Человека, который заложил в своём сыне самые высокие моральные ценности и воспитал в нём достойные восхищения принципы!!" - подписала видео телеведущая.

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"Зураб Майранович Хромаев, дорогой наш дедушка, спасибо Вам за мудрость и человечность. Вы навсегда останетесь примером для ваших внуков и молодых поколений в спорте! Знаю, как вы не любили уныние, поэтому публикую этот ваш фирменный бросок- в подтверждение того, как нужно любить жизнь и своё дело! А Мы любим вас. Покойтесь с миром." - дополнила Маша Ефросинина.

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Все по теме:

Маша Ефросинина, Украинская телеведущая, Зураб Хромаев, Видео в честь умершего тренера.
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