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Маленькие журналисты: Дженнифер Лопес дала интервью свои детям (Видео)

Маленькие журналисты: Дженнифер Лопес дала интервью свои детям (Видео)
17:03 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Дженнифер Лопес опубликовала ролик с интервью, которое у нее взяли ее дети - 11-летние Макс и Эмма.

Звезда рассказала им, какой была в детстве, что почувствовала, когда узнала о беременности, а также призналась, что извинилась перед своими друзьями, когда стала мамой.

Когда Эмма и Макс спросили Дженнифер, совпали ли ее ожидания с реальным материнством, она ответила: "Вы не можете себе представить, что значит быть мамой, пока не станете родителями. Я помню, как постоянно давала советы своим друзьям, а они в ответ смотрели на меня так, будто у меня было три головы. И лишь когда появились вы, я поняла свою ошибку и извинилась перед друзьями. Я попросила их забыть все, что говорила о воспитании детей, потому что раньше не имела ни малейшего понятия, что значит иметь детей".

Макс и Эмма также захотели узнать, что почувствовала их мама, когда узнала, что у нее будут близнецы. "Я была в Португалии, когда узнала о беременности. Я сидела в трейлере и буквально почувствовала трепет в животе. Это чувство напоминало маленькую бабочку, так что у меня сразу появились подозрения. Мы отправились на УЗИ, когда живот еще был плоский, и доктор спросил меня: "Видите это зернышко риса? Это ребенок. Видите другое зернышко? Это тоже ребенок". Я не могла поверить. Так я узнала, что у меня будут близнецы", - рассказала Дженнифер.

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Лопес также добавила, что сама в детстве больше походила на Макса, потому что была сорванцом и всегда пыталась найти способ убежать из дома.

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Дженнифер Лопес, Голливудская актриса дала интервью детям, 11-летние Макс и Эмма.
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