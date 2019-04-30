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Украинская телеведущая показала снимки с отдыха в Италии

Украинская телеведущая показала снимки с отдыха в Италии
20:17 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На днях Катя Осадчая побывала в живописном регионе Италии Тоскане.

Самые яркие фотографии украинская знаменитость опубликовала на официальной странице в Instagram. Беременный животик Осадчая попыталась спрятать за мешковатой одеждой.

"Прекрасная Тоскана! За один день можно успеть многое! Посетить города с невероятной атмосферой - Кастеллино-ин-Кьянти и Греве-ин-Кьянти, пообедать у знаменитого тосканского мясника Чечина за большим общим столом и съесть кило мяса в разном приготовлении (да, пришлось есть мясо). Доехать до Сиены и понять, что несколько часов в этом городе мало, тот случай, когда видишь стену города и понимаешь, что зря приехал сюда в конце дня. Невероятная Тоскана, мы наметили план и обязательно вернемся", - написала Катя Осадчая.

"Кать, как хорошо, какое настроение!!! А атмосфера за общим столом класс!", "Приятного путешествия! Очень красивые очки и крутое фото с зонтиком на площади", "Всегда шикарная!" - комментируют в Сети.

Катя Осадчая подтвердила свою беременность

Напомним, что в понедельник, 15 апреля, Катя Осадчая заинтриговала поклонников, записав видео со съемки для украинского глянца. Она пообещала, что уже в июне "будет что-то интересненькое".

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Все по теме:

Катя Осадчая, Юрий Горбунов, Беременная Катя Осадчая, Осадчая в Италии.
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