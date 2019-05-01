Поклонники раскритиковали Ким Кардашьян за внешний вид ее пятилетней дочери

Новости шоу бизнеса: Несколько дней назад Ким опять пришлось столкнуться с критикой многих пользователей, которых возмутило фото с пятилетней Норт.

Подписчики Ким Кардашьян всегда рады любой возможности покритиковать звезду. Они не верят, что она сама сдает экзамены на адвоката, обсуждают ее скандальные публичные выходы, а также осуждают ее за внешний вид дочери.

Не так давно пользователи в Instagram уже пытались донести до реалити-звезды свое негодование, когда увидели маленькую Норт с черной помадой на губах во время воскресного выступления Канье Уэста. Не прислушавшись к советам, Ким вновь опубликовала снимок с дочерью, на котором девочка с яркими тенями на глазах сидит и смотрит в смартфон.

Больше трех миллионов человек оценили это фото, и среди них нашлись сотни подписчиков, которые не удержались от критики. "Почему на ребенке макияж? Пусть радуется жизни, а не живет перед камерой", — написал один из пользователей. "Так грустно, что в таком юном возрасте ей уже выпрямляют волосы. Оставьте ее кудряшки в покое!", — потребовал другой. "Все зациклились на ее макияже и телефоне, а я — на косичках, заплетенных вперед, а не назад", — отметил третий.

Нашлись и те, кто встал на защиту Ким и Норт, призвав критикующих успокоиться и вспомнить себя в детстве. По их мнению, малышка, как и многие девочки, соответственно возрасту интересуется маминой косметикой, одеждой и обувью, и в этом нет ничего плохого. "Грустно видеть столько негативных комментариев. ее мама отвечает за ее благополучие, и, судя по всему, Норт здорова и наслаждается жизнью", — подчеркнул один из них.