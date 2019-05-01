Скачать
Среда, 01.05.2019
С 1 мая в Украине новая цена на газ для населения
С 1 мая в Украине новая цена на газ для населения
Циклон Valentin: спасатели предупреждает об ухудшении погодных условий
Циклон Valentin: спасатели предупреждает об ухудшении погоды
Тоттенхэм - Аякс: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
Тоттенхэм - Аякс: обзор матча Лиги чемпионов (Видео)
1 мая - в Украине отмечают День труда
1 мая - в Украине отмечают День труда

Поклонники раскритиковали Ким Кардашьян за внешний вид ее пятилетней дочери

Поклонники раскритиковали Ким Кардашьян за внешний вид ее пятилетней дочери
09:50 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Несколько дней назад Ким опять пришлось столкнуться с критикой многих пользователей, которых возмутило фото с пятилетней Норт.

Подписчики Ким Кардашьян всегда рады любой возможности покритиковать звезду. Они не верят, что она сама сдает экзамены на адвоката, обсуждают ее скандальные публичные выходы, а также осуждают ее за внешний вид дочери. 

Не так давно пользователи в Instagram уже пытались донести до реалити-звезды свое негодование, когда увидели маленькую Норт с черной помадой на губах во время воскресного выступления Канье Уэста. Не прислушавшись к советам, Ким вновь опубликовала снимок с дочерью, на котором девочка с яркими тенями на глазах сидит и смотрит в смартфон. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Sooooo Miss North dressed herself and thought she was ready for the day until I explained she couldn’t wear my boots.

Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Больше трех миллионов человек оценили это фото, и среди них нашлись сотни подписчиков, которые не удержались от критики. "Почему на ребенке макияж? Пусть радуется жизни, а не живет перед камерой", — написал один из пользователей. "Так грустно, что в таком юном возрасте ей уже выпрямляют волосы. Оставьте ее кудряшки в покое!", — потребовал другой. "Все зациклились на ее макияже и телефоне, а я — на косичках, заплетенных вперед, а не назад", — отметил третий. 

Просто, но со вкусом: в чем пришла Ким Кардашьян на вечеринку к Кайли Дженнер

Нашлись и те, кто встал на защиту Ким и Норт, призвав критикующих успокоиться и вспомнить себя в детстве. По их мнению, малышка, как и многие девочки, соответственно возрасту интересуется маминой косметикой, одеждой и обувью, и в этом нет ничего плохого. "Грустно видеть столько негативных комментариев. ее мама отвечает за ее благополучие, и, судя по всему, Норт здорова и наслаждается жизнью", — подчеркнул один из них.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Знаменитости, Ким Кардашьян, Дочь Ким Кардашьян.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Диетологи рассказали, что есть на завтрак для похудения
02 Зеленский сделал первое заявление после оглашения результатов в ЦИК
03 Порошенко и Зеленский обсудят ужесточение санкций против РФ
04 Почему полезно просыпаться в 6 утра
05 Гороскоп на сегодня, 1 мая 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Зеленский встретился с главой УПЦ МП
Зеленский встретился с главой УПЦ МП
Погода 1 мая: дожди грозы и шквалы накроют Украину
Погода 1 мая: дожди грозы и шквалы накроют Украину
В Японии новый император взошел на престол
В Японии новый император взошел на престол
Google отметил дудлом День труда 2019
Google отметил дудлом День труда 2019
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь