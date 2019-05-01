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Оля Полякова раскритиковала шоу "Холостяк"

Оля Полякова раскритиковала шоу "Холостяк"
13:00 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Facebook

Новости шоу бизнеса: Свое возмущение после просмотра одного из эпизодов реалити-шоу проекта "Холостяк" Оля Полякова опубликовала на странице в Instagram.

Знаменитая украинская певица Оля Полякова поделилась со своими поклонниками впечатлениями от просмотра одного из эпизодов шоу "Холостяк". Звезда резко высказалась относительно участников, их поведения и всего проекта в целом.

Певица заявила, что смотрела проект впервые, поэтому в своем видеообращении не смогла сдержать эмоций ярости и удивления. 

 
 
 
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Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Я против, чтобы наши дочери смотрели на это и воспроизводили эту модель поведения, - прокомментировала Оля Полякова. 

Полякова показала бесконечные ноги в смелом наряде

В видео она обратилась к девушкам, которые участвуют в проекте. "Куча баб борется за одного, такого себе мужика. Вы сошли с ума? Вы еще сражаетесь за него, предъявляете какие-то претензии. Он вас за это изгоняет из проекта. Это вообще что такое?" – с таких слов украинская звезда начала свой монолог.

После чего поставила вопрос, знают ли девушки, патриархальная чушь уже давно закончилась и осталась в XX веке. Оля назвала проект отвратительным и заверила, что он унижает достоинство женщин.

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Шоу, Знаменитости, Холостяк, Оля Полякова.
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