"Силач": Николай Тищенко закружил Надю Дорофееву и Позитива в воздухе (Видео)

Новости шоу бизнеса: После концерта группы "Время и Стекло" Николай Тищенко решил сфотографироваться с исполнителями.

Экс-ведущий программы Ревизор на Новом канале и успешный ресторатор Николай Тищенко много путешествует с семьей и регулярно публикует снимки с разных уголков мира со своим младшим сыном и женой Аллой Барановской. На этот раз, Николай отдыхает в Турции.

На этот раз, на страничке Николая в Instagram появилось видео, где он поднимает на руки украинскую певицу, дизайнера и видеоблогер а Надю Дорофееву и ее коллегу Алексея Завгороднего, больше известного как Позитив.

Переглянути цей допис в Instagram На позитиве! Майские начали!! Допис, поширений Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko) 30 Кві 2019 р. о 1:50 PDT

Подписчики очень удивились такой выходке мужчины, но восприняли все с юмором и даже подшучивали в комментариях: "точнее не вы на Позитиве, а Позитив на вас))))", "Вы их как 2 сардельки схватили, у чувака аж шторы слетели", "Ну Коля, ты сделал позитив ребятам".