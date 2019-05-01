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"Силач": Николай Тищенко закружил Надю Дорофееву и Позитива в воздухе (Видео)

"Силач": Николай Тищенко закружил Надю Дорофееву и Позитива в воздухе (Видео)
17:30 Сегодня Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: После концерта группы "Время и Стекло" Николай Тищенко решил сфотографироваться с исполнителями.

Экс-ведущий программы Ревизор на Новом канале и успешный ресторатор Николай Тищенко много путешествует с семьей и регулярно публикует снимки с разных уголков мира со своим младшим сыном и женой Аллой Барановской. На этот раз, Николай отдыхает в Турции.

На этот раз, на страничке Николая в Instagram появилось видео, где он поднимает на руки украинскую певицу, дизайнера и видеоблогер а Надю Дорофееву и ее коллегу Алексея Завгороднего, больше известного как Позитив.

 
 
 
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На позитиве! Майские начали!!

Допис, поширений Николай Тищенко (@nikolaytyshchenko)

 Николай Тищенко и его жена стали жертвами мошенников

Подписчики очень удивились такой выходке мужчины, но восприняли все с юмором и даже подшучивали в комментариях: "точнее не вы на Позитиве, а Позитив на вас))))", "Вы их как 2 сардельки схватили, у чувака аж шторы слетели", "Ну Коля, ты сделал позитив ребятам".

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Все по теме:

Позитив, Надя Дорофеева, Ведущий, Николай Тищенко, Ревизор, Время и Стекло.
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