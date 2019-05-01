"Володя - в добрый путь": Дмитрий Комаров высказался в сторону Зеленского

Новости шоу бизнеса: Известный украинский тревел ведущий опубликовал в Facebook пост, где написал свое мнение о новом Президенте Украины.

Популярный украинский телеведущий и автор программы Мир наизнанку Дмитрий Комаров поделился с поклонниками точкой зрения о будущем руководителе родной страны.

"ЦИК объявила результаты, нас можно поздравить с новым президентом. Я не политэксперт, скажу по-человечески, тем более что с Володей знаком. Как телевизионщику, мне всегда было интересно наблюдать, как он строит свое производство. Мне всегда нравилось, что в компании у Володи идеальный порядок, труд людей хорошо оплачен (самый важный для меня показатель), они счастливы, дисциплина образцово-показательная. Это факт – его подтвердит любой, кто знает "Квартал" изнутри. К чему я клоню: если у Володи получится перенести успешную модель управления предприятием на страну — будет хорошо. Я желаю всем нам, украинцам, чтобы у Зеленского получилось" - написал телеведущий.

Кроме того, Комаров залил общее фото с Владимиров и его супругой.

Нельзя сказать, что подписчики Дмитрия спокойно отреагировали на такой пост. Как всегда поклонники разделились на два лагер (двух кандидатов) и начали споры прямо у ведущего на странице. Мужчина держался достойно и не реагировал на злые слова народа.