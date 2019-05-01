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В память о Леди Ди: необычное имя для первенца Меган Маркл и принца Гарри

В память о Леди Ди: необычное имя для первенца Меган Маркл и принца Гарри
19:59 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Пока журналисты ожидают новость о рождении первого ребенка принца Гарри и Меган Маркл, все внимание поклонников королевской семьи приковано к имени, которое супруги выберут для младенца.

Среди фаворитов – женское итальянское имя, которое имеет символическое происхождение.

Как сообщается в The Daily Mail, букмекеры подобрали возможные имена, которые Меган Маркл и принц Гарри могут дать своему потомству. Лидером в этом списке является итальянское женское имя – Алегра.

По информации журналистов, в 2004 году в The Evening Standard появилась статья, в которой инсайдеры утверждали, что принцесса Диана когда-то была влюблена в хирурга Хасната Хана. Тогда Леди Ди мечтала выйти за мужчину замуж и стать мамой. Во время общения с подругой принцесса даже выбрала для ребенка имя, которое могут заимствовать герцоги Сассекские.

"Она хотела назвать девочку Алегрой, после того как ее подруга вспомнила это имя. Услышав его, принцесса подумала, что оно прекрасно", – рассказали инсайдеры.

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Воспоминания о принцессе Диане и особый трепет принца Гарри к матери вывели имя Алегра в фавориты букмекеров. Кроме него, в списке фигурируют Диана, Грейс, Артур, Элизабет, Альберт, Виктория. Кенсингтонский дворец не комментирует эти слухи и воздерживается от каких-либо прогнозов.

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Принц Гарри, Рождение ребенка, Королевская семья, Герцогиня, Меган Маркл, герцогиня Сассекская.
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