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Откровения звезды "50 оттенков серого": борьба с депрессией и алкоголизм

Откровения звезды "50 оттенков серого": борьба с депрессией и алкоголизм
22:27 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитый голливудский актер Джейми Дорнан стал гостем американской программы, ведущим которой является Джей Райнер.

Во время разговора звезда "50 оттенков серого" заговорил о своих пагубных привычках и о том, как он боролся с ними.

Во время разговора с Джеем Райнером в его программе "Out To Lunch With..." актер рассказал о личных проблемах и неурядицах, которые свалились на его плечи в 16 лет. Следствием этого в жизни Джейми Дорнана, который на сегодня является одним из самых востребованных актеров в Голливуде, стали депрессия и подростковый алкоголизм.

Он признался, что первым шагом к затяжному состояния подавленности стала смерть его матери.

"Моя мама умерла от рака поджелудочной железы, когда мне было всего 16 лет. Эта трагедия навсегда изменила мою жизнь. Всего через год четверо моих приятелей погибли в автокатастрофе, что окончательно выбило меня из колеи. Это был самый тяжелый период в моей жизни: я бросил университет, ничем не увлекался и много пил", – рассказал Джейми Дорнан.

Однако он заверил, что через некоторое время один из работодателей во время собеседования указал ему на его психологические проблемы. После разговора с ним Джейми решил, что хочет кардинально изменить свою жизнь.

"Помню, мне захотелось все изменить и начать жизнь с чистого листа. Я пришел на собеседование и честно признался работодателю, что за последнее время я ничего не достиг и не сделал. Он посмотрел на меня и сказал: "Потому что ты в депрессии". И я понял, что он прав", – признался звезда фильма "50 оттенков серого".

Звезда "50 оттенков серого" осуществил свою мечту

После этого Джейми взялся за активное лечение своего состояния, а позже решил жертвовать средства в благотворительный фонд NIPanC, который помогает людям с раком поджелудочной железы побороть болезнь.

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