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Кайли Дженнер заявила о желании родить второго ребенка

Кайли Дженнер заявила о желании родить второго ребенка
22:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Самая молодая миллиардерша в мире и звезда социальных сетей Кайли Дженнер трогательно поздравила своего парня рэпера Трэвиса Скотта с днем рождения.

Кайли опубликовала поздравления на своей странице в Instagram. В честь 28-летия Трэвиса его возлюбленная, с которой они воспитывают годовалую дочь Сторми, предложила завести еще одного ребенка.

Звезда семейства Кардашян-Дженнер показала серию семейных снимков.

"Каждый день наблюдаю за тем, как ты становишься надежным партнером, другом, сыном и отцом. Ты – мой лучший друг и любимый мужчина в одном лице. Я люблю тебя и очень тобой горжусь. С днем рождения! Займемся любовью и заведем еще одного ребенка", – подписала публикацию она.

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Кроме того, 21-летняя Кайли подготовила ценный подарок своему бойфренду на день рождения – автомобиль марки Lamborghini.

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Instagram, Звезда, Знаменитость, Кайли Дженнер, Трэвис Скотт.
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