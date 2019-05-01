Кайли Дженнер заявила о желании родить второго ребенка

Новости шоу бизнеса: Самая молодая миллиардерша в мире и звезда социальных сетей Кайли Дженнер трогательно поздравила своего парня рэпера Трэвиса Скотта с днем рождения.

Кайли опубликовала поздравления на своей странице в Instagram. В честь 28-летия Трэвиса его возлюбленная, с которой они воспитывают годовалую дочь Сторми, предложила завести еще одного ребенка.

Звезда семейства Кардашян-Дженнер показала серию семейных снимков.

"Каждый день наблюдаю за тем, как ты становишься надежным партнером, другом, сыном и отцом. Ты – мой лучший друг и любимый мужчина в одном лице. Я люблю тебя и очень тобой горжусь. С днем рождения! Займемся любовью и заведем еще одного ребенка", – подписала публикацию она.

Кроме того, 21-летняя Кайли подготовила ценный подарок своему бойфренду на день рождения – автомобиль марки Lamborghini.