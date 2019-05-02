"Главное - придерживаться меры": 52-летняя Ольга Сумская наведалась к пластическому хирургу

Известная украинская актриса Ольга Сумская всегда славилась своей природной красотой. Звезда регулярно публикует на своей странице в Instagram снимки без макияжа, не стесняясь показать себя настоящей. Именно за эту открытость поклонники ее и любят!
Так, на днях Сумская пошла дальше и показала, как посещает пластического хирурга. Главное правило, которым она пользуется при выполнении процедур - соблюдать меру.
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"Каждый визит к нашему прекрасному Павлу Андреевичу дарит радость и прекрасный внешний вид! Главное - придерживаться меры", - написала в Сети Ольга.
Стоит отметить, что даже при наличии хирургического вмешательства, мимика Ольги Сумской остается живой. Поклонники тоже обратили на это внимание и осыпали звезду комплиментами.
"Все моложе и моложе, и красивее", "Красотка", "Самая красивая женщина Украины", "Очень горжусь, что вы у нас такая!", "Украинская красавица", "Вы шикарны!", "Очень красивая женщина", "Великая женщина! От ваших слов мурашки по коже", "Самая красивая и самая роскошная!" - пишут в комментариях.