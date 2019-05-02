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Нет времени для грусти: Адель прокомментировала свой развод позитивным мемом

Нет времени для грусти: Адель прокомментировала свой развод позитивным мемом
21:43 Чт, 2 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Знаменитая певица Адель рассталась со своим мужем Саймоном Конецким.

Однако самая богатая исполнительница Британии решила не впадать в депрессию, более того, она забавно шутит над событиями, произошедшими в ее жизни.

Новость о том, что Адель расстается со своим мужем, которому еще в 2017 году посвящала трогательные речи со сцены Грэмми, облетела сеть около двух недель назад. Поклонники расстроились из-за событий, которые ей приходится переживать. Однако сама знаменитость, похоже, не очень расстроилась, или же пытается таким образом скрыть истинные чувства.

 
 
 
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Допис, поширений Adele (@adele)

Ранее представитель певицы сообщал, что она не намерена комментировать расставание с Саймоном Конецким. Однако Адель решила нарушить молчание и на своей странице в Instagram опубликовала забавный "мэм", на котором изображены два ее снимки с кардинально разными эмоциями – на одном она почти плачет, а на другом – уверенно улыбается.

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"Когда ты отдаешься чувствам, но потом вспоминаешь, кто ты", – отмечалось на фото.

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Адель, Развод, Знаменитости, Звезды, Певица, Британская певица, Мем, Instagram звезд.
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