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"Принцесса во дворце": Екатерина Кухар поделилась снимком в невероятном образе

"Принцесса во дворце": Екатерина Кухар поделилась снимком в невероятном образе
00:18 Пт, 3 Май 2019 Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Прима-балерина Екатерина Кухар примерила шикарное платье.

Прима украинского балета, а также самый строгий судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар постоянно совершенствует в мастерстве танца. Так, недавно артистка посетила Оперу Гарньер в Париже. Фотографией с мероприятия она поделилась на своей странице в Instagram.

Для похода в культурное заведение Кухар выбрала вечернее платье необычной расцветки. Длинный наряд идеально подчеркнуло стройные изгибы балерины.

 
 
 
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Крайне редко удаётся поприсутствовать на спектакле в качестве зрителя. Но прошлая неделя была для меня НЕВЕРОЯТНАЯ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ. Удивительно, как в Опере Гарньер, пропитанной царственным величием, с большим успехом проходят современные спектакли. Несмотря на невероятное внутренне убранство самого театра, сегодня на сцене практически нет декораций...язык тела, музыка и искусство танца превыше всего! Невероятный спектакль León, Lightfoot / Van Manen #france #operagarnier #ballet #ekaterinakukhar

Допис, поширений Ekaterina Kukhar (@ekaterinakukhar_official)

"Крайне редко удается поприсутствовать на спектакле в качестве зрителя. Но прошлая неделя была для меня невероятная и исключительная", — делится эмоциями звезда.

В комментариях хрупкую и элегантную Екатерину Кухар засыпали комплиментами.

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"Екатерина, Вам идет столь прекрасный интерьер!", "Вы качественно отличаетесь своим нарядов от публики на фоне! Вы гармоничны!", "Шикарная", "Катя, вы красотка", "Красота, ум, талант. А за всем этим титанический труд.. Эта женщина заслуживает быть кумиром", "Вот оно! Принцесса во дворце!", "Украинская красавица!!", "Позади фото, люди одеты просто в футболки, брюки, а Вы в таком шикарном платье выделяетесь", - пишут в Сети.

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