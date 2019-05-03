"Принцесса во дворце": Екатерина Кухар поделилась снимком в невероятном образе

Новости шоу бизнеса: Прима-балерина Екатерина Кухар примерила шикарное платье.

Прима украинского балета, а также самый строгий судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар постоянно совершенствует в мастерстве танца. Так, недавно артистка посетила Оперу Гарньер в Париже. Фотографией с мероприятия она поделилась на своей странице в Instagram.

Для похода в культурное заведение Кухар выбрала вечернее платье необычной расцветки. Длинный наряд идеально подчеркнуло стройные изгибы балерины.

"Крайне редко удается поприсутствовать на спектакле в качестве зрителя. Но прошлая неделя была для меня невероятная и исключительная", — делится эмоциями звезда.

В комментариях хрупкую и элегантную Екатерину Кухар засыпали комплиментами.

"Екатерина, Вам идет столь прекрасный интерьер!", "Вы качественно отличаетесь своим нарядов от публики на фоне! Вы гармоничны!", "Шикарная", "Катя, вы красотка", "Красота, ум, талант. А за всем этим титанический труд.. Эта женщина заслуживает быть кумиром", "Вот оно! Принцесса во дворце!", "Украинская красавица!!", "Позади фото, люди одеты просто в футболки, брюки, а Вы в таком шикарном платье выделяетесь", - пишут в Сети.