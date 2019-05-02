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"Высокомерна и жуткая ябеда": жену Антина Мухарского уличили во лжи

"Высокомерна и жуткая ябеда": жену Антина Мухарского уличили во лжи
22:34 Чт, 2 Май 2019 Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Жену Антина Мухарского Елизавету Бельскую поймали на лжи в новом интервью для газеты.

На днях в блоге Елизаветы Бельской вышла новая запись, в которой она рассказывала, как сложно было говорить на украинском языке в школе. Однако ее одноклассница Алена Лила разоблачила Бельскую на странице в Facebook.

Что написала Алена Лила:

"Мнимая популярность плохо влияет на людей. Кружит им голову, надевает корону и позволяет почему-то обливать других грязью и рассказывать истории, которых не было.

Итак, дано: девочка Лиза, с которой мы учились в одной школе, а в старших классах в одном классе. В этой статье Лиза рассказывает о буллинге и притеснении якобы из-за того, что она говорила на украинском языке. Что ее обижали на КАЖДОЙ перемене, донимали в столовой и вообще кололи ножом в спину. Мне интересно, как это мог не заменить весь класс? Все параллельные классы? Учителя, которые дежурили в столовой?

Если все было так плохо, почему она не сменила школу? Не вынесла вопрос выше, не рассказала завучу, директору? Который, кстати, всю свою жизнь говорил на украинском. Так же как и свободно говорили на украинском остальные девчонки. Но нет! Проще через много лет стать жертвой репрессий. Мученицей! Рассказывать, как ей в школе в центре города не давали разговаривать на родном языке.

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Кроме всего, Лиза была очень надменна и высокомерна и жуткая ябеда: называла учителям фамилии тех, кто прогулял урок. Это я хорошо помню.

Почему-то ей казалось, что она из очень интеллигентной семьи, умница, красавица, настоящая леди, а окружают ее холопы и неучи. В связи с чем, понятно, что никто не хотел с ней дружить. Не переношу лицемерия".

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Знаменитости, Интервью, Антин Мухарский, Елизавета Бельская.
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