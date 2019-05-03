Стало известно, почему Иракли Макацария стал тренером "Зважені та щасливі"

Новости шоу бизнеса: Этот сезон снова будет одиночным, где каждый участник отвечает за свой результат. Хотя работать они будут в парах.

Телеканал СТБ снимает девятый сезон самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". В этом году зрителей ждет жаркая борьба за новую здоровую жизнь.

На место ведущей вернулась Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацария.

В тренерском составе произошли изменения. Тренировать одну из команд будет Иракли Макацария. Продюсеры уверены, что человек, который создал свое идеальное тело сам, сможет мотивировать участников и делиться знаниями, которые он нарабатывал несколько лет.

В активном спорте Иракли Макацария уже 6 лет. Занимается каждый день. Зал, бассейн, проводит групповые занятия для всех желающих.

Лицо и представитель спортклуба World Class в Грузии. Постоянно организовывает открытые тренировки. Еженедельно записывает, как правильно выполнять упражнения для спортивной рубрики, которая выходит в утренней программе два-три раза в неделю на грузинском телеканале.

Проводит мотивационные лекции о спорте и здоровом образе жизни: как придерживаться рациона, не лениться, как менять свои взгляды на спорт.

"Спорт постоянно в моей жизни. Кроме того, я неоднократно помогал тренироваться друзьям. Посетители, которые ходили в зал, просили расписать им программу, и благодаря ей приходили в хорошую форму и худели", — делится Иракли.

В проекте "Зважені та щасливі" Иракли раскроетcя с другой стороны, которую украинский зритель еще не видел. Каким будет новый тренер проекта, смотрите уже осенью на телеканале СТБ.