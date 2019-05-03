Стало известно, почему Иракли Макацария стал тренером "Зважені та щасливі"

Телеканал СТБ снимает девятый сезон самого весомого шоу страны "Зважені та щасливі". В этом году зрителей ждет жаркая борьба за новую здоровую жизнь.
На место ведущей вернулась Анита Луценко. Тренеры – Марина Боржемская и Иракли Макацария.
В тренерском составе произошли изменения. Тренировать одну из команд будет Иракли Макацария. Продюсеры уверены, что человек, который создал свое идеальное тело сам, сможет мотивировать участников и делиться знаниями, которые он нарабатывал несколько лет.
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Тренировки на «Зважені та щасливі» уже идут полным ходом Я рад видеть в глазах команд супер позитив и настрой радикально изменить свою жизнь, от чего и сам получаю вдохновение А касательно вариантов скинуть лишние килограммами, то все методы хороши А какой ближе вам? #зваженітащасливі #стб #іраклімаксцарія #Ираклимакацария #maqatsa #georgian
В активном спорте Иракли Макацария уже 6 лет. Занимается каждый день. Зал, бассейн, проводит групповые занятия для всех желающих.
Лицо и представитель спортклуба World Class в Грузии. Постоянно организовывает открытые тренировки. Еженедельно записывает, как правильно выполнять упражнения для спортивной рубрики, которая выходит в утренней программе два-три раза в неделю на грузинском телеканале.
Проводит мотивационные лекции о спорте и здоровом образе жизни: как придерживаться рациона, не лениться, как менять свои взгляды на спорт.
"Спорт постоянно в моей жизни. Кроме того, я неоднократно помогал тренироваться друзьям. Посетители, которые ходили в зал, просили расписать им программу, и благодаря ей приходили в хорошую форму и худели", — делится Иракли.
В проекте "Зважені та щасливі" Иракли раскроетcя с другой стороны, которую украинский зритель еще не видел. Каким будет новый тренер проекта, смотрите уже осенью на телеканале СТБ.