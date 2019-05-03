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Звезда "Игры престолов" вышла замуж в наряде от украинского дизайнера

Звезда "Игры престолов" вышла замуж в наряде от украинского дизайнера
11:25 Пт, 3 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: На радость украинской фешн-индустрии, 23-летняя Софи выбрала белый атласный комбинезон от украинского бренда BEVZA.

Британская киноактриса Софи Тернер в эти дни поразила мир радостной новостью! После музыкальной церемонии вручения наград Billboard Music Awards она поженилась со своим возлюбленным Джо Джонасом в Лас-Вегасе. Но для особого события она решила выбрать тоже особый образ. Об этом сообщил муж основательницы бренда Светланы Бевзы, Владимир Омелян, в своем Facebook.

Горько молодоженам! Любите ли Вы сериал "Игра Престолов", как люблю его я? А знаете ли Вы, что главная героиня этого сериала, Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк, сегодня тайно вышла замуж? И вся американская и британская пресса наперебой восторженно пишет, что под венец она пошла в очаровательном белом наряде от украинского дизайнера BEVZA! Поздравляю, моя любимая! Украинцы не только умеют создавать сюжеты покруче американских блокбастеров, но и быть на вершине мировой моды и стиля! – говорится в сообщении министра инфраструктуры Украины. 

 
 
 
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Hours after the couple appeared at the #BBMAs, Sophie Turner and Joe Jonas said their vows at a Las Vegas wedding chapel where an Elvis impersonator officiated! Congratulations to the newlyweds.: @diplo

Публикация от Entertainment Weekly (@entertainmentweekly)

В Vogue Ukraine рассказали, что комбинезон бренда BEVZA представлен в новой осенне-зимней коллекции, которую Светлана Бевза показала несколько месяцев назад в Нью-Йорке. Коллекция имеет название CLOSET и посвящена минимальному набору вещей, который должен быть в гардеробе каждой девушки. 

Свадьба Софи Тернер и Джо Джонаса: фото и новые подробности

Свой свадебный образ невеста Софи Тернер дополнила золотыми туфлями-мюли Loeffler Randall и фатой. Джо Джонас в свою очередь надел серый классический костюм с белой рубашкой.

Добавим, что свадебная церемония молодоженов была довольно скромной – на ней собрались лишь ближайшие родственники и друзья, а действо проходило в одной из часовен Лос-Анджелеса. Ведущим церемонии был артист, который копирует Элвиса Пресли. А первый видеоролик со свадьбы Софи и Джо появился на Instagram-аккаунте ди-джея Diplo.

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Свадьба, Знаменитости, Образ, Лас-Вегас, Свадебный наряд, Игры престолов, Софи Тернер, BEVZA, Украинский бренд BEVZA.
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