Звезда "Игры престолов" вышла замуж в наряде от украинского дизайнера

Британская киноактриса Софи Тернер в эти дни поразила мир радостной новостью! После музыкальной церемонии вручения наград Billboard Music Awards она поженилась со своим возлюбленным Джо Джонасом в Лас-Вегасе. Но для особого события она решила выбрать тоже особый образ. Об этом сообщил муж основательницы бренда Светланы Бевзы, Владимир Омелян, в своем Facebook.

Горько молодоженам! Любите ли Вы сериал "Игра Престолов", как люблю его я? А знаете ли Вы, что главная героиня этого сериала, Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк, сегодня тайно вышла замуж? И вся американская и британская пресса наперебой восторженно пишет, что под венец она пошла в очаровательном белом наряде от украинского дизайнера BEVZA! Поздравляю, моя любимая! Украинцы не только умеют создавать сюжеты покруче американских блокбастеров, но и быть на вершине мировой моды и стиля! – говорится в сообщении министра инфраструктуры Украины.

В Vogue Ukraine рассказали, что комбинезон бренда BEVZA представлен в новой осенне-зимней коллекции, которую Светлана Бевза показала несколько месяцев назад в Нью-Йорке. Коллекция имеет название CLOSET и посвящена минимальному набору вещей, который должен быть в гардеробе каждой девушки.

Looks like Sophie Turner and Joe Jonas are getting married!! pic.twitter.com/zSW17g5cHC

— Myeisha Essex (@MyeishaEssex) 2 мая 2019 г.