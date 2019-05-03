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Топалов попал в серьезное ДТП

Топалов попал в серьезное ДТП
12:38 Пт, 3 Май 2019 Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: В результате столкновения у авто Топалова стерт правый бок и помята дверь, что придется долго ремонтировать.

Российский музыкант Влад Топалов рассказал об инциденте в своем Instagram.

Вчера, 2 мая, популярный российский музыкант Влад Топалов, муж украинской телеведущей и блогерши Регины Тодоренко, рассказал в своем микроблоге в Instagram, что попал в серьезное ДТП. Артист сообщил, что после утреннего богослужения в церкви ехал в аэропорт, чтобы отправиться к жене и полугодовалому сыну, которые пребывают на отдыхе в теплых краях, но на трассе в него врезался автомобиль. 

 
 
 
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Господь нас испытывает. Всегда. Вот вам моя история сегодня. Я вчера пришел оооочень поздно, тк засиделся со своим другом и его семьей! Всё было замечательно. Но я решил утром поехать в церковь, на службу. На исповедь и Причаститься. В 5 утра встал. Поехал. Всё сделал. И , на 7ом небе от счастья, ехал в город! Собираться и в аэропорт, к жене и сыну. И на 26м километре трассы, в меня въезжает мужчина. Я ехал на «круз-контроле» 115км/ч. Чтобы не собирать штрафы. Так что скорость тут не причём. (Это я для «умников» сразу пишу) Его подрезали, у него не было выбора. Протёр мне весь правый бок, помял дверь. Машину придется отдать в ремонт на прилично. Мужчина - пенсионер. Растерялся. Перенервничал. Да так, что я сам за него заполнял бумаги, когда приехали сотрудники ДПС. (Кстати, приехали за 15!!!!!!минут!! Фантастика. Спасибо @gibdd77 @gibdd.rus им) и вот как на него злиться? Он сам переживает. Мы разговорились. Потерял сына 3 года. Осталась дочь и внуки. Рассказывал со слезами на глазах. Каааак злиться? Конечно, нет. Мы мило пообщались. Всё бывает! Слава Богу, что все живы и здоровы. Но у меня сильно испортилось настроение...... конечно, я педант в отношении машин. Мне нужно чтобы пылинки лишней не было, а тут - вон как и вот я хожу с кислой миной. Да ко всему прочему, я двое суток закачивал в айпад фильмы и сериалы... и..... что вы думаете??? Дааааа, я оставил его дома! В аэропорту сижу вот и грущу или злюсь или бешусь... сам не знаю... вот как так, расскажите свои мысли. Вроде из Храма вышел... вроде к семье лечу и все хорошо. А Господь все равно испытывает. Я всё принимаю со спокойной душей и твердым убеждением, что на всё Воля Его. Но тем не менее, я расстроен. И настроение грустное... быстрее бы пельменя маленького с мамой его увидеть и обнять. Хорошего дня. Вечера. Праздников. Берегите друг-друга и аккуратнее на дорогах. А моему сегодняшнему коллеге по несчастью я жму руку и обнимаю его. #jeeprussia #monstersparents #владтопалов #vladtopalov #ivecreatedamonster

Публикация от Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

В публикации Влад рассказал, что ни он ни пенсионер, который был за рулем въехавшего в него авто, не виновны в произошедшем. Авария случилась по вине другого автомобилиста, который подрезал пенсионера, в связи с чем он потерял управление и вынужден был свернуть и врезаться в машину Влада. Так, Топалов рассказал, что бедный дедушка настолько разнервничался, что не смог самостоятельно заполнить бумаги.

Влад Топалов показал милое фото с сыном

Сам музыкант в инциденте не пострадал.

В результате столкновения у авто Топалова стерт правый бок и помята дверь, что придется долго ремонтировать. Сам музыкант в инциденте не пострадал.

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ДТП, Семья, Знаменитости, Влад Топалов, Регина Тодоренко, Топалов попал в ДТП.
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