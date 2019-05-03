Топалов попал в серьезное ДТП

Новости шоу бизнеса: В результате столкновения у авто Топалова стерт правый бок и помята дверь, что придется долго ремонтировать.

Российский музыкант Влад Топалов рассказал об инциденте в своем Instagram.

Вчера, 2 мая, популярный российский музыкант Влад Топалов, муж украинской телеведущей и блогерши Регины Тодоренко, рассказал в своем микроблоге в Instagram, что попал в серьезное ДТП. Артист сообщил, что после утреннего богослужения в церкви ехал в аэропорт, чтобы отправиться к жене и полугодовалому сыну, которые пребывают на отдыхе в теплых краях, но на трассе в него врезался автомобиль.

В публикации Влад рассказал, что ни он ни пенсионер, который был за рулем въехавшего в него авто, не виновны в произошедшем. Авария случилась по вине другого автомобилиста, который подрезал пенсионера, в связи с чем он потерял управление и вынужден был свернуть и врезаться в машину Влада. Так, Топалов рассказал, что бедный дедушка настолько разнервничался, что не смог самостоятельно заполнить бумаги.

Сам музыкант в инциденте не пострадал.

В результате столкновения у авто Топалова стерт правый бок и помята дверь, что придется долго ремонтировать. Сам музыкант в инциденте не пострадал.