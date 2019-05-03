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Певица LP: о прошлой работе, внешности и своей девушке

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Певица LP: о прошлой работе, внешности и своей девушке
16:29 Пт, 3 Май 2019 Телеграф clutch.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: В эксклюзивном интервью программе "Ранок з Україною", автор хита Lost on You, популярная певица LP призналась, что до того, как стать известной, она работала официанткой.

 А также рассказала – приедет ли в следующий раз в Украину со своей невестой.

Десять лет LP писала песни другим артистам! А теперь и сама известная на весь мир звезда. Видео на песню Lost on You в Youtube посмотрели почти 250 млн раз. Однако до того, как зарабатывать большие деньги, Лаура Перголицци (настоящее имя артистки), работала официанткой. Там появилось ее нынешнее сценическое имя.

"Я работала официантом в ресторане, и там была девушка, которую звали так же, как и меня – Лаура. Та девушка работала дольше меня, и я сказала: "Ну хорошо, можете звать меня LP". Впоследствии и друзья начали меня так называть", – рассказала LP журналистам канала "Украина".

Впрочем, из-за внешности певицу часто путают с мужчиной. Но это ее совсем не обижает.

"Однажды я путешествовала самолетом. Пока у меня была пересадка на другой рейс, я пошла в женскую уборную. Там было много кабинок. И женщина, с которой я летела, вышла из уборной. По ее взгляду я поняла: весь полет она думала, что я мужчина. Тогда я ей быстро сказала: "Привет!" – поделилась историей звезда".

Что касается личной жизни, то с 2015 года LP вместе с певицей Лорен Рут Уорд. Летом 2017 года Лорен сделала Лауре предложение. И теперь весь мир ждет свадьбу. Вот только где она будет? Одни пишут, что во Франции. Кто-то убежден – в Италии, ведь по происхождению LP итальянка. Сама же артистка говорит: могут свой выбор остановить вообще на Лас-Вегасе!

Певица LP выпустила новый альбом "Heart to Mouth"  

А на вопрос, не хочет ли она в следующий раз приехать в Украину не одна, а уже с Лорен, LP ответила: "О! С удовольствием! Возможно, ей даже стоит выйти со мной на сцену".

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Интервью, Певица, ЛП, Лаура Перголицци.
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