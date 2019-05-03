"Холостяк"-9: кто из девушек очарует родственников Никиты Добрынина

Новости шоу бизнеса: На романтическом реалити "Холостяк" близится самый ответственный выпуск — знакомство с родителями.

Вино при свечах, романтические приключения, изысканные подарки и страстные поцелуи … именно так представляли себе девушки последнюю неделю свиданий перед знакомством с родителями на романтическом реалити "Холостяк" (СТБ). А взамен они получат сложные испытания от Никиты. Ведь кому-то придется оказаться по колено в болоте, а кто-то будет вынужден преодолевать свои страхи и комплексы.

Так, одно из свиданий будет двойным – с Дашей и Софией Холостяк отправится гулять по городу Бордо. Атмосфера свидания окажется крайне напряженной, так как девушки относятся друг к другу с неприязнью. "Соня — сплошной какой-то ребус, загадка, это все супер-напускное", — говорит Даша.

"Он сам захотел пригласить двух девушек на свидание, о чем он думал? Что у нас будет дружеская атмосфера, мы будем обсуждать свои насущные проблемы и смеяться над чем-то из прошлого? Нет, так не будет", — взмутилась София.

В какой-то момент Холостяк предложит закончить свидание, потому что ни одна из девушек не желала поддерживать беседу. "Мне надоело их развлекать. – сказал он. – Мы можем так гулять очень долго, но я не вижу в этом смысла". Не станет ли это свидание для обеих девушек последним?

Другое свидание недели также будет двойным. На него Никита пригласит Олю и Лилю. Именно к Лиле большинство девушек ревнуют Никиту, ведь у нее было само большое количество индивидуальных свиданий. Кроме того, многие не в силах простить мужчине побег с Лилей в Париже. Поэтому осознание того, что она идет на свидание вместе с Лилей доведет Олю до очередной истерики.

"Нет желания идти на это свидание, есть желание собрать чемодан и уехать домой, — возмутится Оля. – У него было с Лилей куча свиданий. Куча времени. Я не заслуживаю на это время?".

Захочет ли Никита снова ее останавливать, ведь Оля уже не впервые грозится уйти, увидим уже в пятницу в 20:00 в эфире романтического реалити "Холостяк" на СТБ.