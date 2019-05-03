Сплошное веселье: как Верка Сердючка с мамой развлекается в Копенгагене (Видео)

Артисты принимают участие в съемках израильской компании MyHeritage – спонсора "Евровидения-2019". MyHeritage - генеалогический сайт, который позволяет участникам создавать собственные семейные веб-страницы, обмениваться фотографиями и видео, составлять родовые древа и искать родственников.
В перерыве между съемками Верка с мамой просто не могли не подурачиться на съемочной площадке: Верка уселась на велосипед, а мама принялась ее катать.
"Перерыв между съемками для MyHeritage", - подписала артистка ролик.
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Как известно, украинская звезда взбодрит европублику на "Евровидении-2019". А иначе и быть не может! Усидеть под ее песни на месте не получается ни у кого. Сердючка выступит в одном из интервал-актов с песней Toy, с которой в прошлом году победила Нетта Барзилай. В свою очередь Элени Фурейра споет песню Верки Сердючки 2007 года.
В 2007 году Верка Сердючка с песней Dancing Lasha Tumbai заняла второе место на "Евровидении" в Хельсинки. С тех пор артистку в Европе просто обожают. 64-й конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.