Сплошное веселье: как Верка Сердючка с мамой развлекается в Копенгагене (Видео)

Новости шоу бизнеса: Сейчас Верка Сердючка с мамой Инной Белоконь находятся в Копенгагене.

Артисты принимают участие в съемках израильской компании MyHeritage – спонсора "Евровидения-2019". MyHeritage - генеалогический сайт, который позволяет участникам создавать собственные семейные веб-страницы, обмениваться фотографиями и видео, составлять родовые древа и искать родственников.

В перерыве между съемками Верка с мамой просто не могли не подурачиться на съемочной площадке: Верка уселась на велосипед, а мама принялась ее катать.

"Перерыв между съемками для MyHeritage", - подписала артистка ролик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Break between shootings for @myheritage_official Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka) 2 Май 2019 в 9:54 PDT

Как известно, украинская звезда взбодрит европублику на "Евровидении-2019". А иначе и быть не может! Усидеть под ее песни на месте не получается ни у кого. Сердючка выступит в одном из интервал-актов с песней Toy, с которой в прошлом году победила Нетта Барзилай. В свою очередь Элени Фурейра споет песню Верки Сердючки 2007 года.

В 2007 году Верка Сердючка с песней Dancing Lasha Tumbai заняла второе место на "Евровидении" в Хельсинки. С тех пор артистку в Европе просто обожают. 64-й конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.