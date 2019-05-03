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Сплошное веселье: как Верка Сердючка с мамой развлекается в Копенгагене (Видео)

Сплошное веселье: как Верка Сердючка с мамой развлекается в Копенгагене (Видео)
21:51 Пт, 3 Май 2019 Телеграф u-news.com.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Сейчас Верка Сердючка с мамой Инной Белоконь находятся в Копенгагене.

Артисты принимают участие в съемках израильской компании MyHeritage – спонсора "Евровидения-2019". MyHeritage - генеалогический сайт, который позволяет участникам создавать собственные семейные веб-страницы, обмениваться фотографиями и видео, составлять родовые древа и искать родственников.

В перерыве между съемками Верка с мамой просто не могли не подурачиться на съемочной площадке: Верка уселась на велосипед, а мама принялась ее катать.

"Перерыв между съемками для MyHeritage", - подписала артистка ролик.

 
 
 
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Break between shootings for @myheritage_official

Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

Официально: Верка Сердючка выступит на сцене Евровидения-2019

Как известно, украинская звезда взбодрит европублику на "Евровидении-2019". А иначе и быть не может! Усидеть под ее песни на месте не получается ни у кого. Сердючка выступит в одном из интервал-актов с песней Toy, с которой в прошлом году победила Нетта Барзилай. В свою очередь Элени Фурейра споет песню Верки Сердючки 2007 года.

В 2007 году Верка Сердючка с песней Dancing Lasha Tumbai заняла второе место на "Евровидении" в Хельсинки. С тех пор артистку в Европе просто обожают. 64-й конкурс пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая.

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Все по теме:

Съемки, Андрей Данилко, Верка Сердючка, Артист, Артистка, Инна Белоконь, Евровидение 2019, MyHeritage, Евровидение-2007.
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