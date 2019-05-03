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"Джунгли зовут": Гайтана поразила фанатов сменой имиджа

"Джунгли зовут": Гайтана поразила фанатов сменой имиджа
17:01 Пт, 3 Май 2019 Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Певица Гайтана кардинально сменила прическу, став похожей на африканку. Преображение артистки вызвало бурный восторг в Сети.

Популярная украинская певица Гайтана, ставшая известной после исполнения хитов "Самотня босса" и "Слідом за тобою", в последнее время реже выступает на просторах родной страны. Артистка взяла псевдоним Essami и отправилась покорять Запад. Вместе с новым этапом в творчестве к ней пришел и новый имидж.

Недавно Гайтана опубликовала на своей странице в Instagram свежие фото, на которых она предстала перед поклонниками в совершенном ином образе. Певица кардинально сменила прическу и теперь ее называют "украинской Тиной Тернер". Смотрите сами.

 
 
 
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А вы готовы к переменам ?;) Если да, начните с себя #shoes @fellini.ua #jacket @sayyabylubamakarenko #hair @by_anton_ko

Допис, поширений GAITANA (@gaitanamusic)

Подписчики Гайтаны в соцсетях пришли в восторг от прически своего кумира. Звезду засыпали комплиментами.

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"Тина Тернер!", "Супер!", "Вауууу как Вам шикарно", "Тина Тернер, это ты?", "Новый образ невероятный!", "Неожиданный красивый образ, не узнать!", "Вау", "Горячая штучка", "Корни берут свое", "Джунгли зовут", "Очень красивая", "Огонь", - пишут ей в Сети.

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Знаменитости, Звезды, Образ, Певица, Гайтана, Украинская певица.
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