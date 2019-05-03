"Джунгли зовут": Гайтана поразила фанатов сменой имиджа

Новости шоу бизнеса: Певица Гайтана кардинально сменила прическу, став похожей на африканку. Преображение артистки вызвало бурный восторг в Сети.

Популярная украинская певица Гайтана, ставшая известной после исполнения хитов "Самотня босса" и "Слідом за тобою", в последнее время реже выступает на просторах родной страны. Артистка взяла псевдоним Essami и отправилась покорять Запад. Вместе с новым этапом в творчестве к ней пришел и новый имидж.

Недавно Гайтана опубликовала на своей странице в Instagram свежие фото, на которых она предстала перед поклонниками в совершенном ином образе. Певица кардинально сменила прическу и теперь ее называют "украинской Тиной Тернер". Смотрите сами.

Подписчики Гайтаны в соцсетях пришли в восторг от прически своего кумира. Звезду засыпали комплиментами.

"Тина Тернер!", "Супер!", "Вауууу как Вам шикарно", "Тина Тернер, это ты?", "Новый образ невероятный!", "Неожиданный красивый образ, не узнать!", "Вау", "Горячая штучка", "Корни берут свое", "Джунгли зовут", "Очень красивая", "Огонь", - пишут ей в Сети.