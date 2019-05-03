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Воскресенье, 05.05.2019
Дети известных личностей: Как сложилась судьба звездных отпрысков
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Дети известных личностей: Как сложилась судьба звездных отпрысков

Многие дети знаменитых родителей предпочитают благополучное существование под крылом мамы или папы. Они живут в достатке и не видят никаких проблем. Однако есть и другие. Подрастая, они хотят сами добиться успеха, построить собственную карьеру и не надеются на поддержку знаменитых родственников. Родители лишь помогают своим чадам получить достойное образование, а дальше взрослые дети идут собственным путем.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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17:15 Пт, 3 Май 2019 Телеграф
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