Дети известных личностей: Как сложилась судьба звездных отпрысков Многие дети знаменитых родителей предпочитают благополучное существование под крылом мамы или папы. Они живут в достатке и не видят никаких проблем. Однако есть и другие. Подрастая, они хотят сами добиться успеха, построить собственную карьеру и не надеются на поддержку знаменитых родственников. Родители лишь помогают своим чадам получить достойное образование, а дальше взрослые дети идут собственным путем.