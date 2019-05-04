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"Может да, может нет": Alekseev о слухах про роман с солисткой "ВИА Гра"

"Может да, может нет": Alekseev о слухах про роман с солисткой "ВИА Гра"
10:28 Сб, 4 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: В начале апреля СМИ взорвались новостью: скандальный певец Alekseev, который продолжает гастролировать в России и получает там премии, закрутил роман с вокалисткой "ВИА Гры" Ульяной Синецкой.

На днях артист решил впервые прокомментировать эти слухи.

Как он признался во время эфира на телеканале "Украина", с российской певицей знаком почти 2 года. А вот на вопрос, на самом ли деле между ним и Ульяной Синецкой роман, Alekseev загадочно ответил.

"Может да, может нет, кто знает. Ну, если говорить искренне, то я очень и очень осторожно отношусь к своей личной жизни, поэтому я всегда так неохотно о ней говорю. Чуть меньше 2 лет мы знакомы", – рассказал Alekseev.

Кроме этого, журналисты не обошли еще одного острого вопроса, который распространяется в сети. Поклонники Alekseev подозревают, что артист вообще относится к ЛГБТ-сообществу, потому и скрывает детали своей личной жизни.

СМИ: Никита Алексеев закрутил роман с солисткой "ВИА Гра" (Видео)

"У меня есть несколько знакомых друзей-геев, к которым я нормально отношусь, они прекрасные люди, творческие, это их выбор, и я не в праве их осуждать. И я абсолютно это решение принимаю. Но что касается меня, конечно, когда я об этом слышу, мне немного смешно, потому что все, кто меня знает близко, и с кем я общаюсь, понимают, какой я человек и понимают, что это совершенно невозможно. Но опять же, я хочу определить для всех телезрителей и для вас, что гомофобом я не являюсь и к таким вещам я отношусь как современный человек", – добавил Alekseev.

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Роман, Слухи, Виа Гра, Алексеев, Певец, Солистка "ВИА-Гры", Ульяна Синецкая.
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