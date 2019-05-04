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Травести-дива Монро поразила поклонников нежным снимком в Instagram

Травести-дива Монро поразила поклонников нежным снимком в Instagram
10:48 Сб, 4 Май 2019 Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Поклонники пришли в восторг от образа травести-дивы.

Монро на странице в Instagram поделилась нежным и одновременно томным снимком, на котором она позирует с закрытыми глазами, а также написала, чем ей нравится весна. Вот как звезда подписала публикацию:

"Мама дорогая, какая шикарная погода. Эти ароматы, крышесносные; звуки птиц, словно профессиональный композитор расставляет ноты на партитуре; а зелень… мммм….сочная, яркая, аппетитная, хочется сорвать веточку крапивы и закусить.

У нас в парке распустились тюльпаны, пока что все на места, Хотя маргиналов достаточно. И на удивление чисто! Возможно люди научились за собой убирать? Или коммунальные службы не страже чистоты и порядка? Или я так увлечена ожившей природой, что не замечаю человеческого свинства.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Мама дорогая, какая шикарная погода Эти ароматы, крышесносные; звуки птиц, словно профессиональный композитор расставляет ноты на партитуре; а зелень...мммм....сочная, яркая, аппетитная, хочется сорвать веточку крапивы и закусить У нас в парке распустились тюльпаны, пока что все на места, Хотя маргиналов достаточно. И на удивление чисто! Возможно люди научились за собой убирать? Или коммунальные службы не страже чистоты и порядка? Или я так увлечена ожившей природой, что не замечаю человеческого свинства. В общем, порхаю ака бабочка, купила огурец размера XXLпрямо жалко резать и продолжаю снимать новые видео! Думаю парочку снять на природе? Как вам такая идея? Микрофон и штатив имеются, нужно только со временем рассчитать, народ гулящий стал А на канале вышло почти 40 минутное видео. Снова музыка, артисты - гитаристы, музыкальные номера и анализ @bbmas от #неугомоннаяМонро Во время монтажа старалась сократить видос, Ну ну ну не смотрят больше 10 минут( Но всё настолько информативно и полезно для понимания устройства мирового шоу биза, что решила оставить всё, как есть! Вы ж меня за это и любите правда Что еще? Ааааа! Спасибо, что подсказали новые темы для видео У меня были и свои заготовки, Но нужно понимать общую картину, все-таки меня смотрят зрители. В ближайшее время рассмотрим: 1. Как спланировать бюджетное путешествие в Европу! 2.Кошки, как с ними сосуществовать 3. Мои стильные НЕТ. Что никонда не одену! 4. Как менялись мои вкусы По десятилетиям. 5. Топ 7 книг, которые должен прочесть каждый! А начнем с моего топ 10 песен @eurovision 2019, пусть Украина и не участвует, и не голосует, Но, как самый известный Евро-фан, я не могу не озвучить своего победителя! Усё Love, мир, Май, Монро. А шо у вас? А? Кто-то влюблен? Время ж для свиданий

Публикация от Неугомонная Монро (@monritta)

Эй, детка, я теперь брюнетка: кардинальная смена имиджа травести-дивы Монро

В общем, порхаю ака бабочка, купила огурец размера XXL — прямо жалко резать. И продолжаю снимать новые видео! Думаю парочку снять на природе? Как вам такая идея? Микрофон и штатив имеются, нужно только со временем рассчитать, а то народ гулящий стал".

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Все по теме:

Монро, Instagram, Образ, Снимок, Травести-дива, Травести-дива Монро.
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