Травести-дива Монро поразила поклонников нежным снимком в Instagram

Новости шоу бизнеса: Поклонники пришли в восторг от образа травести-дивы.

Монро на странице в Instagram поделилась нежным и одновременно томным снимком, на котором она позирует с закрытыми глазами, а также написала, чем ей нравится весна. Вот как звезда подписала публикацию:

"Мама дорогая, какая шикарная погода. Эти ароматы, крышесносные; звуки птиц, словно профессиональный композитор расставляет ноты на партитуре; а зелень… мммм….сочная, яркая, аппетитная, хочется сорвать веточку крапивы и закусить.

У нас в парке распустились тюльпаны, пока что все на места, Хотя маргиналов достаточно. И на удивление чисто! Возможно люди научились за собой убирать? Или коммунальные службы не страже чистоты и порядка? Или я так увлечена ожившей природой, что не замечаю человеческого свинства.

В общем, порхаю ака бабочка, купила огурец размера XXL — прямо жалко резать. И продолжаю снимать новые видео! Думаю парочку снять на природе? Как вам такая идея? Микрофон и штатив имеются, нужно только со временем рассчитать, а то народ гулящий стал".