На месте Потапа давно бы женился: Каменских поразила снимком в бикини

Новости шоу бизнеса: Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась соблазнительной фотографией.

Звезда часто показывает подписчикам страницы в Instagram подробности своей жизни, работы, закулисья и отдыха. В этот раз звезда опубликовала откровенное фото в черном купальнике-бикини.

Сама Каменских сейчас находится в Турции, по всей видимости, с Потапом, где и отметит свой день рождения сегодня, 4 мая.

Поклонники активно отреагировали на публикацию, при этом большинство расхвалило ее формы и подтянутую фигуру. А некоторые даже выразили сожаление, что Потап до сих пор не женился на Насте. Вот что написали подписчики в комментариях: "Настенька, вы прекрасны!", "А где грудь?", "Красотка", "Когда пишут негативные комментарии, сразу видно, что зависть съедает внутри! Настя выглядит шикарно!".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 3 Май 2019 в 8:03 PDT

"Богиня", "Как его не втягивай, а все не втянешь", "Невероятная стройная и красивая!", "Настя, на месте Потапа я бы уже давно на тебе женился", "Так держать! И у тебя намного лучше попа, чем у Ким".