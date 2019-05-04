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На месте Потапа давно бы женился: Каменских поразила снимком в бикини

На месте Потапа давно бы женился: Каменских поразила снимком в бикини
11:06 Сб, 4 Май 2019 Телеграф clutch.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Популярная украинская певица Настя Каменских поделилась соблазнительной фотографией.

Звезда часто показывает подписчикам страницы в Instagram подробности своей жизни, работы, закулисья и отдыха. В этот раз звезда опубликовала откровенное фото в черном купальнике-бикини.

Сама Каменских сейчас находится в Турции, по всей видимости, с Потапом, где и отметит свой день рождения сегодня, 4 мая.

Поклонники активно отреагировали на публикацию, при этом большинство расхвалило ее формы и подтянутую фигуру. А некоторые даже выразили сожаление, что Потап до сих пор не женился на Насте. Вот что написали подписчики в комментариях: "Настенька, вы прекрасны!", "А где грудь?", "Красотка", "Когда пишут негативные комментарии, сразу видно, что зависть съедает внутри! Настя выглядит шикарно!".

 
 
 
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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Каменских и Потап похвастались трогательным фото

"Богиня", "Как его не втягивай, а все не втянешь", "Невероятная стройная и красивая!", "Настя, на месте Потапа я бы уже давно на тебе женился", "Так держать! И у тебя намного лучше попа, чем у Ким".

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Все по теме:

Instagram, Настя Каменских, Снимок, Потап, Бикини.
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