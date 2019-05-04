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Беременная Кира Найтли на модном показе Chanel в роскошном платье

Беременная Кира Найтли на модном показе Chanel в роскошном платье
12:15 Сб, 4 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Беременная Кира Найтли продолжает очаровывать мир публичными выходами со своим мужем Джеймсом Райтоном.

Да, после вечеринки Chanel голливудская актриса приняла участие в модном показе, примерив роскошное вечернее платье.

Как известно, в Париже состоялся один из самых ожидаемых модных показов года – презентация круизной коллекции Chanel Cruise 2020. На вечеринке по этому случаю актриса Кира Найтли ошеломила своих поклонников: звезда засветила беременный животик и призналась, что со своим мужем Джеймсом Райтоном ожидает второго ребенка.

Не пропустила знаменитость и модный показ, который состоялся в парижском Le Grand Palais. 34-летняя Кира Найтли появилась на красной дорожке в черном платье с полупрозрачной юбкой. Наряд был украшен цветочной аппликацией и прекрасно скрывал беременный живот актрисы.

Актриса Кира Найтли беременная вторым ребенком

Во время светского мероприятия голливудскую звезду сопровождал музыкант Джеймс Райтон, который счастливо улыбался фотографам и не скрывал своего счастья, стоя рядом с беременной женой.

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Кира Найтли, Стиль, Актриса, Образ, Беременная.
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