"Как перезрелый баклажан": Лесю Никитюк раскритиковали за новое фото

Новости шоу бизнеса: Некоторым поклонникам не понравился новый снимок телеведущей.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк отдыхает в Испании и активно делится фотографиями с путешествия со своими подписчиками. Сейчас она находится в городе Виго, о котором подробнее рассказала на странице в Instagram.

"Городок Виго — это настоящая аутентичная Испания (Галиция). Английский — no comprendo (не понимаю). Атлантический океан, горы, морепродукты (фантастика). Есть даже ресторан Мишлен (вери делишес). Совет для телочек! Здесь можно спрятаться с любовником от туристов, ходить на шоппинг и жрать фантастические морепродукты. Наших вы здесь точно не встретите", — подписала публикацию Никитюк.

Поклонники поблагодарили Лесю за информацию и сделали множество комплиментов ее образу. Однако некоторые написали, что в последнее время Никитюк постарела. Вот что написали подписчики в комментариях: "Леся, ты просто красотка", "Невероятно красивая", "Очень стильная", "Леся старая стала, как перезрелый баклажан".