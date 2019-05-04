"Как перезрелый баклажан": Лесю Никитюк раскритиковали за новое фото

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк отдыхает в Испании и активно делится фотографиями с путешествия со своими подписчиками. Сейчас она находится в городе Виго, о котором подробнее рассказала на странице в Instagram.
"Городок Виго — это настоящая аутентичная Испания (Галиция). Английский — no comprendo (не понимаю). Атлантический океан, горы, морепродукты (фантастика). Есть даже ресторан Мишлен (вери делишес). Совет для телочек! Здесь можно спрятаться с любовником от туристов, ходить на шоппинг и жрать фантастические морепродукты. Наших вы здесь точно не встретите", — подписала публикацию Никитюк.
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Містечко Віго це справжня автентична Іспанія (Галіція)Англійська - no comprendo Атлантичний океан, гори, морепродукти (фантастика)...є навіть Ресторан Мішелін (вері делішес) Порада для тьолочок!!!Тут можна сховатися з коханцем від туристів, ходити на шопінг і жерти фантастичні морепродукти Наших ви тут точно не зустрінете Vigo es in Lugar increible, tiene tanto montaña Como el oceano atlantico. Ademas, gracias a esto tiene el puerto pesquero mas grande de Europa. Y Aqui puedes esconderte com tu amante secreto porque no hay turismo Ucraniano. #лесяникитюк #travel #vigo #LaLigaExperience, #LaLiga, #megogo, #fccelta @megogo_ua
Поклонники поблагодарили Лесю за информацию и сделали множество комплиментов ее образу. Однако некоторые написали, что в последнее время Никитюк постарела. Вот что написали подписчики в комментариях: "Леся, ты просто красотка", "Невероятно красивая", "Очень стильная", "Леся старая стала, как перезрелый баклажан".