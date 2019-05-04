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Яркий наряд: Брижит Макрон в алом платье появилась на торжественном мероприятии

Яркий наряд: Брижит Макрон в алом платье появилась на торжественном мероприятии
14:58 Сб, 4 Май 2019 Телеграф clutch.ua

Новости шоу бизнеса: Первая леди Франции обожает мини, но кроме этого она не прочь надеть и яркий вызывающий наряд.

На днях президент Франции Эммануэль Макрон, его 66-летняя супруга Брижит приняли участие в торжественных мероприятиях во Франции, которые были приурочены к 500-летию со дня смерти знаменитого живописца и ученого Леонардо да Винчи.

Для торжественного мероприятия французская первая леди подготовилась основательно и выбрала эффектный яркий look.

Все в лучших традициях стиля Брижит: алое мини свободного кроя значительно выделялось среди тусклых нарядов остальных. Платье дополняли крупные черные пуговицы в районе драпировки и черные туфли-лодочки на шпильке.

Первая леди Франции Бриджит Макрон появилась на публике в стильном образе

В руках госпожа Макрон несла красную дамскую сумочку, а на изящных пальцах французской первой леди блестели крупные кольца с драгоценными камнями.

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Все по теме:

Стиль, Образ, Первая Леди, Первая леди Франции, Брижит Макрон.
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