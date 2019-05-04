Яркий наряд: Брижит Макрон в алом платье появилась на торжественном мероприятии

На днях президент Франции Эммануэль Макрон, его 66-летняя супруга Брижит приняли участие в торжественных мероприятиях во Франции, которые были приурочены к 500-летию со дня смерти знаменитого живописца и ученого Леонардо да Винчи.
Для торжественного мероприятия французская первая леди подготовилась основательно и выбрала эффектный яркий look.
Все в лучших традициях стиля Брижит: алое мини свободного кроя значительно выделялось среди тусклых нарядов остальных. Платье дополняли крупные черные пуговицы в районе драпировки и черные туфли-лодочки на шпильке.
В руках госпожа Макрон несла красную дамскую сумочку, а на изящных пальцах французской первой леди блестели крупные кольца с драгоценными камнями.