Роскошный весенний образ: Мелания Трамп предстала в элегантном зеленом платье

Новости шоу бизнеса: Первая леди США продолжает покорять мир эффектными публичными выходами.

На днях Мелания Трамп сопровождала главу Белого дома на запланированном официальном мероприятии, где появилась в стильном образе.

Ежегодно 2 мая в Белом доме отмечают Национальный день молитвы. По традициям, которые берут свое начало еще в 1775 году, все американцы одновременно говорят слова молитвы за свою страну. При этом президент и первая леди делают это публично, зачитывая ее перед десятками камер.

Не нарушили традицию Дональд и Мелания Трамп. Они пригласили журналистов, чиновников, священников и их родных в Розовый сад Белого дома, где и состоялось празднование Национального дня молитвы.

Наибольшее внимание к себе привлекла Мелания Трамп, которая предстала перед камерами в элегантном зеленом платье от Emilia Wickstead. Свою стройную талию представитель Белого дома подчеркнула черным поясом, туфли с цветочным принтом завершили ее потрясающий весенний look.