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Роскошный весенний образ: Мелания Трамп предстала в элегантном зеленом платье

Роскошный весенний образ: Мелания Трамп предстала в элегантном зеленом платье
15:15 Сб, 4 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Первая леди США продолжает покорять мир эффектными публичными выходами.

На днях Мелания Трамп сопровождала главу Белого дома на запланированном официальном мероприятии, где появилась в стильном образе.

Ежегодно 2 мая в Белом доме отмечают Национальный день молитвы. По традициям, которые берут свое начало еще в 1775 году, все американцы одновременно говорят слова молитвы за свою страну. При этом президент и первая леди делают это публично, зачитывая ее перед десятками камер.

Не нарушили традицию Дональд и Мелания Трамп. Они пригласили журналистов, чиновников, священников и их родных в Розовый сад Белого дома, где и состоялось празднование Национального дня молитвы.

 
 
 
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#NEW President Trump and First Lady Melania Trump holding the National Day of Prayer Service at The White House (May 2, 2019)

Публикация от First Lady Melania Trump (@alwaysmelania)

В эффектном наряде, но без каблуков: Мелания Трамп встретилась с Аки Абэ

Наибольшее внимание к себе привлекла Мелания Трамп, которая предстала перед камерами в элегантном зеленом платье от Emilia Wickstead. Свою стройную талию представитель Белого дома подчеркнула черным поясом, туфли с цветочным принтом завершили ее потрясающий весенний look.

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Стиль, Образ, Первая Леди, Первая леди США, Мелания Трамп.
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