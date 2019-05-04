"Тест-драйв утренней Барселоны": Елена-Кристина Лебедь показала фото с пляжа

Новости шоу бизнеса: Елена-Кристина Лебедь – эпатажная телеведущая, известная зрителю по передаче "Аферисты в сетях", которая с успехом идет на "Новом канале".

Как и любой современны человек, Елена-Кристина активный пользователь соцсетей, где периодически делится с фанатами рабочими моментами съемок и подробностями личной жизни.

Как известно, 27-летняя Кристина уже несколько месяцев встречается с 48-летним вице-премьером Украины Павлом Розенко, который ради нее ушел из семьи и заметно преобразился. На странице Кристины в Instagram время от времени появляются фотографии с возлюбленным-политиком, на которых парочка выглядит довольно счастливой и новые снимки самой красотки в ярких вызывающих нарядах.

Сейчас Елена-Кристина находится на отдыхе в Барселоне, откуда и публикует фотографии в своих социальных сетях. "Тест-драйв утренней Барселоны. Вода +8! Пятки бодряще сверкают корочкой льда!", — подписала серию фото у моря Лебедь.

Поклонники оценили образ и написали в комментариях: "Красота! Сразу на море захотелось и искупаться", "Прекрасно выглядите", "Боже, как с пальчик", "Как всегда очаровательны", "Девушка-позитив, умиляюсь вами", "А ноги аж синие. Береги себя".