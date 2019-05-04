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Герцоги Сассекские стали родителями: в Букингемском дворце решили положить конец слухам

Герцоги Сассекские стали родителями: в Букингемском дворце решили положить конец слухам
14:24 Сб, 4 Май 2019 Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Западные СМИ предполагают, что принц Гарри и Меган Маркл уже стали родителями.

Такие новости взбудоражили общественность, которая еще пристальнее следит за герцогами Сассекскими в надежде увидеть первые подтверждения. В Букингемском дворце решили положить конец всем слухам, которые ходят в мире, и официально опровергнуть их.

Герцоги Сассекские имеют много почитателей среди британцев, поэтому за их жизнью следят тысячи фанатов королевской семьи. Особое внимание привлекают новости о первом ребенке принца Гарри и Меган Маркл, который должен появиться со дня на день. В любом знаке – медиках возле имения или запланированных событиях с участием внука Елизаветы II – люди видят своеобразное подтверждение появления ребенка герцогов Сассекских.

СМИ: Меган Маркл запретили рожать в домашних условиях

Когда же немалый резонанс охватил сеть, а британцы заподозрили, что от них скрывают королевского отпрыска, представители Букингемского дворца дали официальный ответ. Об этом сообщает CBS News.

"Сейчас королевский ребенок еще не появился на свет", – заявил представитель королевы.

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Принц Гарри, Королевская семья, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.
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