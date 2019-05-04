"Я фактически ее не знаю": Шарлиз Терон прокомментировала слухи о вражде с Анджелиной Джоли

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса Шарлиз Терон, которой приписывали роман с Брэдом Питтом, прокомментировала слухи о вражде с Анджелиной Джоли.

Звезда выбрала достаточно лаконичную форму, чтобы опровергнуть все новости о напряженных отношениях с коллегой.

Произошло это во время эфира Watch What Happens Live. Журналист Энди Коэн спросил во время блиц-опроса о слухах, которые всколыхнули СМИ в январе 2019 года. Тогда инсайдеры говорили, что Шарлиз Терон и Анджелина Джоли уже давно враждуют между собой. И поводом для этого стал не Брэд Питт, а роли в кино, за которые они обе боролись.

Со времени распространения скандальной новости прошло несколько месяцев, как голливудская звезда получила возможность публично прокомментировать все. Шарлиз Терон призналась, что все это бред, ведь с Анджелиной Джоли она почти не знакома.

"Я фактически ее не знаю. Мы не друзья, не проводим время вместе. Мы встречаемся исключительно на светских мероприятиях. И она всегда очень милая и приветливая", – рассказала Шарлиз Терон.