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"Я фактически ее не знаю": Шарлиз Терон прокомментировала слухи о вражде с Анджелиной Джоли

"Я фактически ее не знаю": Шарлиз Терон прокомментировала слухи о вражде с Анджелиной Джоли
18:58 Сб, 4 Май 2019 Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса: Голливудская актриса Шарлиз Терон, которой приписывали роман с Брэдом Питтом, прокомментировала слухи о вражде с Анджелиной Джоли.

Звезда выбрала достаточно лаконичную форму, чтобы опровергнуть все новости о напряженных отношениях с коллегой.

Произошло это во время эфира Watch What Happens Live. Журналист Энди Коэн спросил во время блиц-опроса о слухах, которые всколыхнули СМИ в январе 2019 года. Тогда инсайдеры говорили, что Шарлиз Терон и Анджелина Джоли уже давно враждуют между собой. И поводом для этого стал не Брэд Питт, а роли в кино, за которые они обе боролись.

Со времени распространения скандальной новости прошло несколько месяцев, как голливудская звезда получила возможность публично прокомментировать все. Шарлиз Терон призналась, что все это бред, ведь с Анджелиной Джоли она почти не знакома.

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"Я фактически ее не знаю. Мы не друзья, не проводим время вместе. Мы встречаемся исключительно на светских мероприятиях. И она всегда очень милая и приветливая", – рассказала Шарлиз Терон.

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Анджелина Джоли, Шарлиз Терон, Брэд Питт, Знаменитости, Актриса, Голливудская актриса.
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