"Пляжный сезон открыт": Оля Цибульская поделилась эффектным фото

Соблазнительное фото Оля опубликовала на своей странице в Instagram.
В подписи Цибульская предложила фанатам "челлендж": фотографироваться в такой же позе и размещать фото в социальных сетях под хэштегом #травневібулки.
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Пляжний сезон відкрито Літо скоро і якщо не встигла сісти на дієту,то пора полюбити себе як є Оголошую челендж #травневібулки Фоткайся в такій же позі як я, став хештег #травневібулки , відзначай @cybulskaya і потрапляй до мене у сторіс За найкрутішу фотку - ПРИЗ - мій улюблений крем для тіла p.s. Могилів-Подільський, я сьогодні чекаю всіх на фестивалі паропланів #приїхала #мамаартистка #гастролі #bitch
"Пляжный сезон открыт. Лето скоро и если не успела сесть на диету, то пора полюбить себя как есть", – добавила в подписи певица.
На снимке Оля позирует на природе в красной футболке и коротких черных шортах. 33-летняя украинка продемонстрировала великолепную фигуру и получила множество положительных комплиментов в комментариях.
"Вы прекрасны", "Роскошно выглядите", "Красотка", – пишут пользователи в сети.