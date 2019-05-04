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"Пляжный сезон открыт": Оля Цибульская поделилась эффектным фото

"Пляжный сезон открыт": Оля Цибульская поделилась эффектным фото
21:46 Сб, 4 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Известная украинская певица и телеведущая Оля Цибульская показала поклонникам в социальной сети откровенное фото из Могилев-Подольского.

Соблазнительное фото Оля опубликовала на своей странице в Instagram.

В подписи Цибульская предложила фанатам "челлендж": фотографироваться в такой же позе и размещать фото в социальных сетях под хэштегом #травневібулки.

 
 
 
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Пляжний сезон відкрито Літо скоро і якщо не встигла сісти на дієту,то пора полюбити себе як є Оголошую челендж #травневібулки Фоткайся в такій же позі як я, став хештег #травневібулки , відзначай @cybulskaya і потрапляй до мене у сторіс За найкрутішу фотку - ПРИЗ - мій улюблений крем для тіла p.s. Могилів-Подільський, я сьогодні чекаю всіх на фестивалі паропланів #приїхала #мамаартистка #гастролі #bitch

Допис, поширений Оля Цибульська (@cybulskaya)

"Пляжный сезон открыт. Лето скоро и если не успела сесть на диету, то пора полюбить себя как есть", – добавила в подписи певица.

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На снимке Оля позирует на природе в красной футболке и коротких черных шортах. 33-летняя украинка продемонстрировала великолепную фигуру и получила множество положительных комплиментов в комментариях.

"Вы прекрасны", "Роскошно выглядите", "Красотка", – пишут пользователи в сети.

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Знаменитости, Звезды, Телеведущая, Певица, Украинская певица, Украинская телеведущая, Оля Цибульская.
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