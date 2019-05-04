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"Бразильские" ягодицы: Анита Луценко похвасталась шикарной фигурой

"Бразильские" ягодицы: Анита Луценко похвасталась шикарной фигурой
22:31 Сб, 4 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Фитнес-тренер и эксперт по похудению Анита Луценко мотивирует своих фанатов в социальных сетях к занятиям спортом и правильному питанию.

А одним из результатов такого образа жизни является спортивная фигура Аниты, которая вдохновляет женщин к тому, что никогда не поздно начать заниматься собой, становиться здоровее и менять жизнь к лучшему.

Новое фото Анита традиционно опубликовала на своей странице в Instagram.

На снимке молодая мама и фитнес-тренер позирует в обтекаемых лосинах, демонстрирующих ее упругие ягодицы.

"Собранность на тренировке и умение не остановиться в трудный момент переносится на жизнь! Никогда не сдавайся", – заявила в подписи Луценко.

Также Анита показала короткое видео, где выполняет упражнение на ягодицы. "4 подхода по 15 раз с весом! Ну вы помните: гантель, кот... и тут уже может выступать в роли нагрузки – ребенок", - добавила она.

 
 
 
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Три в одном: 1. Попа 2. Пресс 3. Растяжка На каждую ногу по 15 повторений 3 подхода

Допис, поширений Anita Lutsenko (@anitasporty)

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В другом ролике Луценко показала, как выполнять упражнение "три в одном": на пресс, ягодицы и растяжку.

"На каждую ногу 15 повторений 3 подхода", – отметила тренер.

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Фигура, Мотивация, Тренировка, Телеведущая, Тренер, Анита Луценко, Украинская телеведущая, Фитнес-тренер.
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