"Бразильские" ягодицы: Анита Луценко похвасталась шикарной фигурой

А одним из результатов такого образа жизни является спортивная фигура Аниты, которая вдохновляет женщин к тому, что никогда не поздно начать заниматься собой, становиться здоровее и менять жизнь к лучшему.
Новое фото Анита традиционно опубликовала на своей странице в Instagram.
На снимке молодая мама и фитнес-тренер позирует в обтекаемых лосинах, демонстрирующих ее упругие ягодицы.
"Собранность на тренировке и умение не остановиться в трудный момент переносится на жизнь! Никогда не сдавайся", – заявила в подписи Луценко.
Также Анита показала короткое видео, где выполняет упражнение на ягодицы. "4 подхода по 15 раз с весом! Ну вы помните: гантель, кот... и тут уже может выступать в роли нагрузки – ребенок", - добавила она.
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Три в одном: 1. Попа 2. Пресс 3. Растяжка На каждую ногу по 15 повторений 3 подхода
В другом ролике Луценко показала, как выполнять упражнение "три в одном": на пресс, ягодицы и растяжку.
"На каждую ногу 15 повторений 3 подхода", – отметила тренер.