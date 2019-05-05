Мишель Андраде: о будущей свадьбе и платьях невесты

Новости шоу бизнеса: Украинская певица боливийского происхождения Мишель Андраде рассказала о своих планах на будущую свадьбу, в частности, о предпочтениях в выборе платья невесты.

Об этом Мишель рассказала в интервью в "Светской жизни".

По словам певицы, родственники ждут от нее новости о замужестве. Сравнивая украинскую и боливийскую свадьбы девушка отметила, что в Боливии обязательно отец должен танцевать с невестой.

"У меня очень большая семья. Я имею много двоюродных сестер, и они старше меня. Так что моя очередь еще не пришла. Конечно, они у меня спрашивают "когда", а я говорю "когда будет свадьба, я вам первым рассказажу"", – ответила Андраде.

Вместе с тем, как добавила Мишель, ей не нравятся пышные платья. "Мне нравятся такие, чтобы были по фигуре и с открытой спиной... Но надо найти себе хорошего жениха", – пошутила она.