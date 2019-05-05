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"Тайный проект": Ким Кардашьян на съемках нового клипа Пэрис Хилтон

"Тайный проект": Ким Кардашьян на съемках нового клипа Пэрис Хилтон
21:27 Вс, 5 Май 2019 Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса: Звезда Instagram и известная модель Ким Кардашян является близкой подругой актрисы и певицы Пэрис Хилтон.

38-летняя Ким оказала Пэрис дружескую услугу и снялась вместе с артисткой в ее новом клипе.

Вскоре поклонники Ким Кардашян смогут увидеть своего кумира в непривычной для нее отрасли. Insta-дива и модель согласилась на участие в съемках нового клипа Пэрис Хилтон, с которой они тесно дружат и даже отмечают вместе такие семейные праздники, как, к примеру, Рождество в 2018 году.

Песня, в которой знаменитости предстанут вместе, имеет довольно символичное название как для совместной работы. Будущий хит будет называться "Best friend's Ass". Съемки клипа проходят в Лос-Анджелесе, однако дата премьеры пока неизвестна.

 
 
 
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#SecretProject with @KimKardashian. I can’t stop looking at my #BestFriendsAss

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Пэрис Хилтон опубликовала на своей странице короткий видеоролик, на котором предстала вместе с Ким Кардашян. "Тайный проект", – прокомментировала его звезда. Однако их коллаборация не является большой тайной, ведь в сеть также попало много снимков от папарацци.

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Клип, Ким Кардашьян, Знаменитость, Пэрис Хилтон.
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